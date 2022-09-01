Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах
Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
Тратьте меньше времени на разглаживание одежды с помощью вертикального отпаривателя Philips серии 3000 благодаря встроенной гладильной доске и большой поверхности отпаривателя с заостренным кончиком. Защитите одежду от микробов* и придайте ей аромат свежести с помощью капсулы для парфюма MyEssence. Узнать обо всех преимуществах
Наклонная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.
Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.
Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.
Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей и более мощную — для плотных тканей.
Непревзойденное качество: инновационная металлическая головка отпаривателя имеет большую подошву и особую форму передней части, упрощающие доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и участки между пуговицами.
Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.
Справляется с большими объемами: съемный и прозрачный 2-литровый резервуар для воды позволяет справляться даже с большими объемами одежды.
Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
Компактный: благодаря своей «умной» конструкции вертикальный отпариватель не занимает много места и прост в хранении.
Покрытие доски
Очистка от накипи
Опора для глажения
Аксессуары
Дизайн
Простота использования
Гарантия
Быстрое и мощное разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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