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    Серия 3000 Ручной отпариватель

    STH3010/70

    Компактное решение

    Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.

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    Серия 3000 Ручной отпариватель

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    Компактное решение

    Быстрое отпаривание дома и в путешествии

    • Компактный и складной
    • Готов к использованию за 30 секунд
    • 1000 Вт, подача пара до 20 г/мин
    • Гладильная доска не требуется
    Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

    Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

    Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.

    Готов к использованию всего за 30 секунд

    Готов к использованию всего за 30 секунд

    Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.

    Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

    Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

    Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.

    Без гладильной доски! Сэкономьте время и силы!

    Без гладильной доски! Сэкономьте время и силы!

    Удобное отпаривание. Экономьте время благодаря отпариванию без потребности в гладильной доске.

    Съемный резервуар для воды 100 мл для простого наполнения

    Съемный резервуар для воды 100 мл для простого наполнения

    Ручной отпариватель серии 3000 оснащен съемным резервуаром для воды 100 мл, позволяющим отпарить целый комплект одежды без доливания. Резервуар можно легко снять с отпаривателя и наполнить под краном.

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    Пар убивает до 99,9 % бактерий*

    В последние несколько месяцев мы искали более гигиеничные и полезные решения. Наш ручной отпариватель уничтожает 99,9 % бактерий*. С его помощью можно отпаривать даже занавески и постельное белье.

    Свежесть одежды без стирки и неприятных запахов

    Свежесть одежды без стирки и неприятных запахов

    Горячий пар нашего ручного отпаривателя серии 3000 обеспечит свежесть ваших текстильных изделий и мгновенно устранит неприятные запахи. Меньше стирки, глажения и потраченных сил с поддержанием вашей одежды в идеальном состоянии!

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань!

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань!

    Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

    Чехол в комплекте для удобства хранения

    Чехол в комплекте для удобства хранения

    Ручной отпариватель Philips серии 3000 в комплекте с чехлом для удобного хранения в поездках и дома.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Ручной отпариватель
      Время нагрева
      30 секунд
      Паровая подошва
      Пластик
      Различные режимы подачи пара
      1 режим
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Защита от ожогов
      Да
      Никакого риска прожечь ткань
      Да

    • Комфорт

      Длина шнура
      2 м
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Складной
      Да
      Резервуар для воды
      100 мл
      Индикатор отпаривания
      Да
      Переключатель Вкл./Выкл.
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000 Вт
      Скорость постоянной подачи пара
      20 г/мин
      Напряжение
      220 В

    • Дизайн

      Цвет
      Серо-зеленый

    • Аксессуары

      Чехол
      Да

    • Качественный результат

      Подошва сопла
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Китай

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      100 % переработанной бумаги

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      20,5 см
      Ширина изделия
      9,5 см
      Высота изделия
      17 см
      Вес продукта
      630 г
      Длина упаковки
      22 см
      Ширина упаковки
      10 см
      Высота упаковки
      12 см
      Вес упаковки
      790 г

    Badge-D2C

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    • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).

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