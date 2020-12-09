STH3010/70
Компактное решение
Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.
Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.
Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.
Удобное отпаривание. Экономьте время благодаря отпариванию без потребности в гладильной доске.
Ручной отпариватель серии 3000 оснащен съемным резервуаром для воды 100 мл, позволяющим отпарить целый комплект одежды без доливания. Резервуар можно легко снять с отпаривателя и наполнить под краном.
В последние несколько месяцев мы искали более гигиеничные и полезные решения. Наш ручной отпариватель уничтожает 99,9 % бактерий*. С его помощью можно отпаривать даже занавески и постельное белье.
Горячий пар нашего ручного отпаривателя серии 3000 обеспечит свежесть ваших текстильных изделий и мгновенно устранит неприятные запахи. Меньше стирки, глажения и потраченных сил с поддержанием вашей одежды в идеальном состоянии!
Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
Ручной отпариватель Philips серии 3000 в комплекте с чехлом для удобного хранения в поездках и дома.
Общие характеристики
Комфорт
Технические характеристики
Дизайн
Аксессуары
Качественный результат
Обслуживание
Быстрое и мощное разглаживание складок
Страна происхождения
Экологическая безопасность
Вес и габариты
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