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3000 series

Ручной отпариватель

STH3010/70
Общая оценка / 5
  • Компактное решение Компактное решение Компактное решение
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    3000 series Ручной отпариватель

    STH3010/70
    Общая оценка / 5

    Компактное решение

    Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии. Узнать обо всех преимуществах

    3000 series Ручной отпариватель

    Компактное решение

    Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии. Узнать обо всех преимуществах

    Компактное решение

    Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии. Узнать обо всех преимуществах

    3000 series Ручной отпариватель

    Компактное решение

    Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактное решение

      Быстрое отпаривание дома и в путешествии

      • Компактный и складной
      • Готов к использованию за 30 секунд
      • 1000 Вт, подача пара до 20 г/мин
      • Гладильная доска не требуется
      Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

      Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

      Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.

      Готов к использованию всего за 30 секунд

      Готов к использованию всего за 30 секунд

      Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.

      Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

      Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

      Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.

      Без гладильной доски! Сэкономьте время и силы!

      Без гладильной доски! Сэкономьте время и силы!

      Удобное отпаривание. Экономьте время благодаря отпариванию без потребности в гладильной доске.

      Съемный резервуар для воды 100 мл для простого наполнения

      Съемный резервуар для воды 100 мл для простого наполнения

      Ручной отпариватель серии 3000 оснащен съемным резервуаром для воды 100 мл, позволяющим отпарить целый комплект одежды без доливания. Резервуар можно легко снять с отпаривателя и наполнить под краном.

      Пар убивает 99,9 % бактерий и 100 % пылевых клещей*

      Пар убивает 99,9 % бактерий и 100 % пылевых клещей*

      В последние несколько месяцев мы искали более гигиеничные и полезные решения. Наш ручной отпариватель уничтожает 99,9 % бактерий* и 100 % пылевых клещей. С его помощью можно отпаривать даже занавески и постельное белье.

      Свежесть одежды без стирки и неприятных запахов

      Свежесть одежды без стирки и неприятных запахов

      Горячий пар нашего ручного отпаривателя серии 3000 обеспечит свежесть ваших текстильных изделий и мгновенно устранит неприятные запахи. Меньше стирки, глажения и потраченных сил с поддержанием вашей одежды в идеальном состоянии!

      Безопасно для любых тканей, допускающих глажение, без риска прожечь ткань!

      Безопасно для любых тканей, допускающих глажение, без риска прожечь ткань!

      Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

      Чехол в комплекте для удобства хранения

      Чехол в комплекте для удобства хранения

      Ручной отпариватель Philips серии 3000 в комплекте с чехлом для удобного хранения в поездках и дома.

      Технические характеристики

      • Качественный результат

        Мощность
        1000 Вт
        напряжение
        220 В
        Подошва сопла
        Пластиковая подошва

      • Комфорт

        Готовность к использованию
        30 сек.
        Емкость для воды
        100 мл
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шнура
        2 м
        Индикатор отпаривания
        Да
        Переключатель Вкл./Выкл.
        Да
        Складной
        Да

      • Аксессуары

        Чехол
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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          • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).