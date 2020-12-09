Компактное решение

Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.