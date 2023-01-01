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7000 Series

Ручной отпариватель

STH7020/20
Общая оценка / 5
1 награда
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    7000 Series Ручной отпариватель

    STH7020/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создайте стильный образ

    Любую одежду из шкафа теперь можно быстро подготовить к ношению с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Его регулируемая головка и клиновидный кончик пластины помогут быстро разгладить складки под любым углом, а технология OptimalTEMP не позволит прожечь любую ткань. Узнать обо всех преимуществах

    7000 Series Ручной отпариватель

    Создайте стильный образ

    Любую одежду из шкафа теперь можно быстро подготовить к ношению с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Его регулируемая головка и клиновидный кончик пластины помогут быстро разгладить складки под любым углом, а технология OptimalTEMP не позволит прожечь любую ткань. Узнать обо всех преимуществах

    Создайте стильный образ

    Любую одежду из шкафа теперь можно быстро подготовить к ношению с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Его регулируемая головка и клиновидный кончик пластины помогут быстро разгладить складки под любым углом, а технология OptimalTEMP не позволит прожечь любую ткань. Узнать обо всех преимуществах

    7000 Series Ручной отпариватель

    Создайте стильный образ

    Любую одежду из шкафа теперь можно быстро подготовить к ношению с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Его регулируемая головка и клиновидный кончик пластины помогут быстро разгладить складки под любым углом, а технология OptimalTEMP не позволит прожечь любую ткань. Узнать обо всех преимуществах

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      Создайте стильный образ

      Комфортное, быстрое и эффективное отпаривание

      • С регулируемой головкой отпаривателя
      Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

      Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

      Инновационная регулируемая головка позволяет разгладить складки под любым углом, обеспечивая возможность отпаривания как в вертикальном, так и горизонтальном положении, в соответствии с вашими предпочтениями!

      Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

      Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

      Подошва с заостренным кончиком позволяет легко и с особой точностью разгладить складки в труднодоступных участках, таких как пуговицы, воротники и сгибы.

      Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

      Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

      Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 30 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

      Без риска прожечь любую ткань, допускающую глажение

      Без риска прожечь любую ткань, допускающую глажение

      С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; наслаждайтесь отпариванием без забот.

      Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки

      Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки

      Непрерывная мощная подача пара (до 28 г/мин) выравнивает волокна ткани, способствуя быстрому разглаживанию складок, благодаря чему ваша одежда выглядит лучше.

      Резервуар для воды объемом 100 мл поможет быстрее обработать все вещи

      Резервуар для воды объемом 100 мл поможет быстрее обработать все вещи

      Съемного резервуара для воды объемом 100 мл хватит на обработку всех вещей без пополнения воды. Его легко снять с прибора и пополнить, если во время отпаривания у вас закончилась вода.

      Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

      Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

      Помимо разглаживания складок, отпариватель серии 7000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

      2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей

      2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей

      2 режима подачи пара: режим ECO для экономии воды без ущерба для качества отпаривания, режим MAX для увеличения мощности подачи пара.

      Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

      Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

      Отпариватель серии 7000 имеет компактную конструкцию, что делает его идеальным мобильным решением для отпаривания одежды в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

      Термостойкий чехол для безопасного хранения отпаривателя

      Термостойкий чехол для безопасного хранения отпаривателя

      У вас наверняка бывало, что вы сомневались, достаточно ли остыл утюг, чтобы убрать его на хранение. Теперь вам не о чем беспокоиться. С термостойким чехлом для хранения вы сможете хранить свой отпариватель в безопасности.

      Поддерживайте свежесть одежды и удаляйте запахи для уменьшения количества стирок

      Поддерживайте свежесть одежды и удаляйте запахи для уменьшения количества стирок

      Бережный уход за одеждой и защита окружающей среды: быстрая обработка одежды паром позволяет поддерживать ее свежесть и удалять запахи; в результате вы сможете носить одежду дольше. Отпаривайте одежду, которая еще не нуждается в стирке, и сохраняйте ее свежесть еще на один день.

      Прочный материал, служит на 70% дольше**

      Прочный материал, служит на 70% дольше**

      Прочный материал, служит на 70% дольше**

      • Технология

        Объем резервуара для воды
        100  ml
        Постоянная подача пара
        Да  g/min
        Чехол
        Да
        Цвет
        Темно-лазурный
        Переключатель включение/выключение
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Готовность к использованию
        Световой индикатор
        Горизонтальное отпаривание
        Да

      • Качество результата

        Подошва сопла
        Металл
        Напряжение
        220—240 В
        Мощность
        1500 Вт

      • Легкость использования

        Время нагрева
        30 секунд
        Длина шнура питания
        2,5 м

      • Размеры и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        129 x 141 x 355 мм

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          • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).
          • *По сравнению с Philips GC362 согласно отчету о внутренних испытаниях Philips

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