Любую одежду из шкафа теперь можно быстро подготовить к ношению с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Его регулируемая головка и клиновидный кончик пластины помогут быстро разгладить складки под любым углом, а технология OptimalTEMP не позволит прожечь любую ткань.
Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды
Подошва с заостренным кончиком позволяет легко и с особой точностью разгладить складки в труднодоступных участках, таких как пуговицы, воротники и сгибы.
Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки
Непрерывная мощная подача пара (до 28 г/мин) выравнивает волокна ткани, способствуя быстрому разглаживанию складок, благодаря чему ваша одежда выглядит лучше.
Резервуар для воды объемом 100 мл поможет быстрее обработать все вещи
Съемного резервуара для воды объемом 100 мл хватит на обработку всех вещей без пополнения воды. Его легко снять с прибора и пополнить, если во время отпаривания у вас закончилась вода.
2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей
2 режима подачи пара: режим ECO для экономии воды без ущерба для качества отпаривания, режим MAX для увеличения мощности подачи пара.
Готовность к отпариванию всего через 30 секунд
Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 30 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.
Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не нужна.
Отпариватель серии 7000 имеет компактную конструкцию, что делает его идеальным мобильным решением для отпаривания одежды в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.
Без риска прожечь любую ткань, допускающую глажение
С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; наслаждайтесь отпариванием без забот.
Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи
Помимо разглаживания складок, отпариватель серии 7000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.
Термостойкий чехол для безопасного хранения отпаривателя
У вас наверняка бывало, что вы сомневались, достаточно ли остыл утюг, чтобы убрать его на хранение. Теперь вам не о чем беспокоиться. С термостойким чехлом для хранения вы сможете хранить свой отпариватель в безопасности.
Прочный материал, служит на 70% дольше**
Прочный материал, служит на 70% дольше**
Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания
Инновационная регулируемая головка позволяет разгладить складки под любым углом, обеспечивая возможность отпаривания как в вертикальном, так и горизонтальном положении, в соответствии с вашими предпочтениями!
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).
*По сравнению с Philips GC362 согласно отчету о внутренних испытаниях Philips
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.