Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 30 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.