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    Серия 7000 Ручной отпариватель

    STH7020/20

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    Любую одежду из шкафа теперь можно быстро подготовить к ношению с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Его регулируемая головка и клиновидный кончик пластины помогут быстро разгладить складки под любым углом, а технология OptimalTEMP не позволит прожечь любую ткань.

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    Серия 7000 Ручной отпариватель

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    Создайте стильный образ

    Комфортное, быстрое и эффективное отпаривание

    • Мощность 1500 Вт, до 28 г/мин
    • Подошва OptimalTEMP
    • Нагрев за 30 секунд
    • Резервуар для воды 100 мл
    Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

    Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

    Подошва с заостренным кончиком позволяет легко и с особой точностью разгладить складки в труднодоступных участках, таких как пуговицы, воротники и сгибы.

    Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки

    Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки

    Непрерывная мощная подача пара (до 28 г/мин) выравнивает волокна ткани, способствуя быстрому разглаживанию складок, благодаря чему ваша одежда выглядит лучше.

    Резервуар для воды объемом 100 мл поможет быстрее обработать все вещи

    Резервуар для воды объемом 100 мл поможет быстрее обработать все вещи

    Съемного резервуара для воды объемом 100 мл хватит на обработку всех вещей без пополнения воды. Его легко снять с прибора и пополнить, если во время отпаривания у вас закончилась вода.

    2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей

    2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей

    2 режима подачи пара: режим ECO для экономии воды без ущерба для качества отпаривания, режим MAX для увеличения мощности подачи пара.

    Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

    Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

    Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 30 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

    Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не нужна.

    Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не нужна.

    Отпариватель серии 7000 имеет компактную конструкцию, что делает его идеальным мобильным решением для отпаривания одежды в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

    Без риска прожечь любую ткань, допускающую глажение

    Без риска прожечь любую ткань, допускающую глажение

    С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; наслаждайтесь отпариванием без забот.

    Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

    Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

    Помимо разглаживания складок, отпариватель серии 7000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

    Термостойкий чехол для безопасного хранения отпаривателя

    Термостойкий чехол для безопасного хранения отпаривателя

    У вас наверняка бывало, что вы сомневались, достаточно ли остыл утюг, чтобы убрать его на хранение. Теперь вам не о чем беспокоиться. С термостойким чехлом для хранения вы сможете хранить свой отпариватель в безопасности.

    Прочный материал, служит на 70% дольше**

    Прочный материал, служит на 70% дольше**

    Прочный материал, служит на 70% дольше**

    Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

    Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

    Инновационная регулируемая головка позволяет разгладить складки под любым углом, обеспечивая возможность отпаривания как в вертикальном, так и горизонтальном положении, в соответствии с вашими предпочтениями!

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Ручной отпариватель
      Время нагрева
      30 секунд
      Складной
      Регулируемая головка
      Паровая подошва
      Металл
      Очистка от известкового налета
      Да
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Объем резервуара для воды
      100 мл
      Различные режимы подачи пара
      2 режима: Eco и Max
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Горизонтальное отпаривание
      Да
      Защита от ожогов
      Да
      Никакого риска прожечь ткань
      Да
      Технология OptimalTEMP
      Да

    • Комфорт

      Длина шнура
      2,5 м
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Складной
      Регулируемая головка
      Резервуар для воды
      100 мл
      Индикатор отпаривания
      Да
      Переключатель Вкл./Выкл.
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      1500 Вт
      Скорость постоянной подачи пара
      28 г/мин
      Напряжение
      220 - 240 В
      Технология
      Технология OptimalTEMP

    • Дизайн

      Цвет
      Темно-лазурный

    • Аксессуары

      Перчатка
      Да
      Чехол
      Да
      Перчатка и чехол 2 в 1
      Да

    • Качественный результат

      Подошва сопла
      Металл

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Горизонтальное отпаривание
      Да

    • Очистка от накипи

      Система удаления накипи
      Да

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Китай

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      100 % переработанной бумаги

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      35,5 см
      Ширина изделия
      13 см
      Высота изделия
      14 см
      Вес продукта
      895 г
      Длина упаковки
      35,2 см
      Ширина упаковки
      15,1 см
      Высота упаковки
      15,6 см
      Вес упаковки
      1,17 кг

    Badge-D2C

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    • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).
    • *По сравнению с Philips GC362 согласно отчету о внутренних испытаниях Philips

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