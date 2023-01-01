STH7060/80
Создайте стильный образ
Любую одежду из шкафа теперь можно быстро подготовить к ношению с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Его регулируемая головка и клиновидный кончик пластины помогут быстро разгладить складки под любым углом, а технология OptimalTEMP не позволит прожечь любую ткань.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 30 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.
Кроме разглаживания складок отпариватель серии 7000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.
Инновационная регулируемая головка позволяет разгладить складки под любым углом, обеспечивая возможность отпаривания как в вертикальном, так и горизонтальном положении, в соответствии с вашими предпочтениями!
Подошва с заостренным кончиком позволяет легко и с особой точностью разгладить складки в труднодоступных участках, таких как пуговицы, воротники и сгибы.
С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; наслаждайтесь отпариванием без забот.
Непрерывная мощная подача пара (до 28 г/мин) выравнивает волокна ткани, способствуя быстрому разглаживанию складок, благодаря чему ваша одежда выглядит лучше.
Наш отпариватель справится с любыми объемами работы. Благодаря сменным резервуарам для воды объемом 100 и 200 мл вы сможете в один заход разгладить весь комплект одежды.
2 режима подачи пара: режим ECO для экономии воды без ущерба для качества отпаривания, режим MAX для увеличения мощности подачи пара.
Отпариватель серии 7000 имеет компактную конструкцию, что делает его идеальным мобильным решением для отпаривания одежды в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.
Многослойный коврик StyleMat представляет собой гладкую опору для отпаривания, которая пропускает пар и обеспечивает дополнительную защиту поверхностей.
Бережный уход за одеждой и защита окружающей среды: быстрая обработка одежды паром позволяет поддерживать ее свежесть и удалять запахи; в результате вы сможете носить одежду дольше. Отпаривайте одежду, которая еще не нуждается в стирке, и сохраняйте ее свежесть еще на один день.
Прочный материал, служит на 70% дольше**
Общие характеристики
Технические характеристики
Безопасность
Вес и габариты
Дизайн
Аксессуары/совместимость
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