Ключевые слова для поиска

  • Создайте стильный образ Создайте стильный образ Создайте стильный образ

    Серия 7000 Ручной отпариватель

    STH7060/80

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Создайте стильный образ

    Любую одежду из шкафа теперь можно быстро подготовить к ношению с ручным отпаривателем Philips серии 7000. Его регулируемая головка и клиновидный кончик пластины помогут быстро разгладить складки под любым углом, а технология OptimalTEMP не позволит прожечь любую ткань.

    Узнать обо всех преимуществах

    Серия 7000 Ручной отпариватель

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Создайте стильный образ

    Комфортное, быстрое и эффективное отпаривание

    • Мощность 1500 Вт, до 28 г/мин
    • Подошва OptimalTEMP
    • Нагрев за 30 секунд
    • Резервуары для воды 100 + 200 мл
    • StyleMat в комплекте
    Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

    Готовность к отпариванию всего через 30 секунд

    Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 30 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

    Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

    Кроме разглаживания складок отпариватель серии 7000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

    Регулируемая головка для удобного и комфортного отпаривания

    Инновационная регулируемая головка позволяет разгладить складки под любым углом, обеспечивая возможность отпаривания как в вертикальном, так и горизонтальном положении, в соответствии с вашими предпочтениями!

    Заостренный наконечник для эффективного доступа к любым уголкам одежды

    Подошва с заостренным кончиком позволяет легко и с особой точностью разгладить складки в труднодоступных участках, таких как пуговицы, воротники и сгибы.

    Никакого риска прожечь ткань

    С технологией OptimalTEMP вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение; наслаждайтесь отпариванием без забот.

    Продолжительная подача пара эффективно разглаживает складки

    Непрерывная мощная подача пара (до 28 г/мин) выравнивает волокна ткани, способствуя быстрому разглаживанию складок, благодаря чему ваша одежда выглядит лучше.

    Сменные резервуары 100/200 мл, чтобы отпарить много одежды за раз

    Наш отпариватель справится с любыми объемами работы. Благодаря сменным резервуарам для воды объемом 100 и 200 мл вы сможете в один заход разгладить весь комплект одежды.

    2 режима подачи пара: режимы ECO и MAX для достижения различных целей

    2 режима подачи пара: режим ECO для экономии воды без ущерба для качества отпаривания, режим MAX для увеличения мощности подачи пара.

    Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не нужна.

    Отпариватель серии 7000 имеет компактную конструкцию, что делает его идеальным мобильным решением для отпаривания одежды в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

    Коврик StyleMat для эффективного отпаривания в любом месте

    Многослойный коврик StyleMat представляет собой гладкую опору для отпаривания, которая пропускает пар и обеспечивает дополнительную защиту поверхностей.

    Поддерживайте свежесть одежды и удаляйте запахи для меньшего числа стирок

    Бережный уход за одеждой и защита окружающей среды: быстрая обработка одежды паром позволяет поддерживать ее свежесть и удалять запахи; в результате вы сможете носить одежду дольше. Отпаривайте одежду, которая еще не нуждается в стирке, и сохраняйте ее свежесть еще на один день.

    Прочный материал, служит на 70% дольше**

    Прочный материал, служит на 70% дольше**

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Ручной отпариватель
      Время нагрева
      30 секунд
      Складной
      Регулируемая головка
      Название подошвы
      Нагревающаяся подошва OptimalTEMP
      Очистка от известкового налета
      Да
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Объем резервуара для воды
      100 мл и 200 мл
      Различные режимы подачи пара
      2 режима: Eco и Max
      Вертикальное отпаривание
      Горизонтальное и вертикальное отпаривание

    • Технические характеристики

      Мощность
      1500 Вт
      Скорость обычной/непрерывной подачи пара
      28 г/мин
      Напряжение
      220–240 В
      Технология
      Технология OptimalTEMP

    • Безопасность

      Переключатель питания
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      129 x 141 x 355 мм
      Длина сетевого шнура
      2,5 м
      Вес продукта
      0,865 кг

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Аксессуары/совместимость

      StyleMat
      Да
      Чехол/перчатка (2 в 1)
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).
    • *По сравнению с Philips GC362 согласно отчету о внутренних испытаниях Philips

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.