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  • Ваша музыка, ваш цвет Ваша музыка, ваш цвет Ваша музыка, ваш цвет

    Проводные наушники-вкладыши

    TAE1105PK/00

    Ваша музыка, ваш цвет

    Эти проводные наушники-вкладыши помогут слушать музыку, не нарушая свой стиль. Энергичные басы, яркий внешний вид и комфортная посадка в ушах. Хотите воспользоваться голосовым ассистентом на телефоне? Просто нажмите кнопку на встроенном пульте управления.

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    Проводные наушники-вкладыши

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    Ваша музыка, ваш цвет

    • Динамики 8,6 мм для эффектных басов
    • Позолоченные разъемы
    • Надежная и комфортная посадка
    • Удобный пульт для простоты управления

    Энергичные басы. Чистый звук

    Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 8,6-мм излучателям с неодимовыми магнитами и оснащены позолоченным разъемом.

    Наслаждение музыкой и полный комфорт

    Эргономичная акустическая трубка и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.

    Встроенный пульт ДУ. Переключайтесь между плейлистами и вызовами

    Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Отличная функция для тех, кто не хочет пропустить лучший момент любимой композиции.

    Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

    Нажмите на встроенный пульт управления и спросите голосового ассистента о чем угодно. Совершайте вызовы, отправляйте сообщения и получайте ответы на нужные вопросы даже в поездках.

    Эргономичная акустическая трубка. Резиновые амбушюры 3 размеров

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    Плоский кабель для защиты от спутывания

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    Мощные 8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Позолоченный разъем

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    • Звук

      Частотный диапазон
      20 - 20 000 Гц
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Диаметр излучателя
      8,6 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      10 мВт
      Чувствительность
      102 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Тип кабеля
      медный
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      35.2  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      18.5  см
      Вес брутто
      1.097  кг
      Высота
      13.9  см
      GTIN
      1 48 95229 11193 3
      Вес нетто
      0.36  кг
      Вес упаковки
      0.737  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      17.9  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8.5  см
      Высота
      6.3  см
      Вес нетто
      0.045  кг
      Вес брутто
      0.1304  кг
      Вес упаковки
      0.0854  кг
      GTIN
      2 48 95229 11193 0

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.3  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      5  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11193 6
      Вес брутто
      0.03  кг
      Вес нетто
      0.015  кг
      Вес упаковки
      0.015  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      2.25  см
      ширина
      2.3  см
      Глубина
      1.2  см
      Вес
      0.013  кг

    • Аксессуары

      Амбушюры
      3 пары (S/M/L)

    • Дизайн

      Цвет
      Розовый
      Стиль ношения
      Вкладыши
      Заполняющий уши материал
      Силикон
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      Силиконовые амбушюры

    • UPC

      UPC
      8 40063 20218 4

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      Да
      Активация по голосу
      Ручная
      Поддержка голосового ассистента
      Да

    Badge-D2C

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