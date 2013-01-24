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Качественные низкие частоты
Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественные низкие частоты
Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах
Качественные низкие частоты
Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественные низкие частоты
Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах
Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 10-мм излучателям с неодимовыми магнитами, а удобная конструкция вкладышей обеспечит комфортную посадку.
Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.
Отвечайте на звонки и ставьте плейлист на паузу — все это без управления со смартфона. Г-образный штекер обеспечит надежное подключение к мобильному устройству, когда оно лежит в кармане.
Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.
Дизайн
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
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