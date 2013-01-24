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Наушники-вкладыши с микрофоном

TAE4105WT/00
Общая оценка / 5
  • Качественные низкие частоты Качественные низкие частоты Качественные низкие частоты
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    NULL Наушники-вкладыши с микрофоном

    TAE4105WT/00
    Общая оценка / 5

    Качественные низкие частоты

    Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах

    NULL Наушники-вкладыши с микрофоном

    Качественные низкие частоты

    Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах

    Качественные низкие частоты

    Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах

    NULL Наушники-вкладыши с микрофоном

    Качественные низкие частоты

    Оцените звучание музыки с энергичными басами. Эти наушники-вкладыши отличаются удобной посадкой и встроенным пультом, который позволяет приостанавливать воспроизведение. Идеально подойдет для тех, кто не хочет пропустить лучшую часть любимой песни из-за телефонного звонка! Узнать обо всех преимуществах

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      Качественные низкие частоты

      • 10-мм излучатели, закрытое оформление
      • Вкладыши
      • Белый

      Энергичные басы. Чистый звук

      Поездки приносят гораздо меньше радости без любимой музыки. Эти наушники обеспечивают глубокое звучание низких частот благодаря 10-мм излучателям с неодимовыми магнитами, а удобная конструкция вкладышей обеспечит комфортную посадку.

      Наслаждение музыкой и полный комфорт

      Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые амбушюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Наслаждайтесь каждой секундой любимых композиций.

      Встроенный пульт. Легко управляйте музыкой и вызовами

      Отвечайте на звонки и ставьте плейлист на паузу — все это без управления со смартфона. Г-образный штекер обеспечит надежное подключение к мобильному устройству, когда оно лежит в кармане.

      3 сменные резиновые насадки.

      Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диаметр излучателя
        10  миллиметра
        Сопротивление
        32  Ом
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Чувствительность
        104  дБ

      • Подключения

        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Никелированный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,193  кг
        GTIN
        2 48 95229 10966 1
        высота
        10,5  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,04014  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,15286  кг
        ширина
        8,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,823  кг
        GTIN
        1 48 95229 10966 4
        высота
        24,8  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,32112  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,50188  кг
        ширина
        18,1  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        48 95229 10966 7
        Вес брутто
        0,054  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,01338  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,04062  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см
        Тип упаковки
        Картон

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,8  см
        высота
        8  см
        Вес
        0,01208  кг
        ширина
        3  см

      • UPC

        UPC
        8 40063 20087 6

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