Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Наушники-вкладыши с микрофоном

TX2BK/00
Общая оценка / 5
  • Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения Звук высокого разрешения
    -{discount-value}

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    TX2BK/00
    Общая оценка / 5

    Звук высокого разрешения

    Благодаря излучателям премиум-класса и овальным звуковым трубкам наушники Philips TX2 воспроизводят звук высокого разрешения и насыщенные басы. Удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в прослушивание, а плоский кабель не будет спутываться. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 199 руб.
    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Звук высокого разрешения

    Благодаря излучателям премиум-класса и овальным звуковым трубкам наушники Philips TX2 воспроизводят звук высокого разрешения и насыщенные басы. Удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в прослушивание, а плоский кабель не будет спутываться. Узнать обо всех преимуществах

    Звук высокого разрешения

    Благодаря излучателям премиум-класса и овальным звуковым трубкам наушники Philips TX2 воспроизводят звук высокого разрешения и насыщенные басы. Удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в прослушивание, а плоский кабель не будет спутываться. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 199 руб.
    Найти похожие продукты

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Звук высокого разрешения

    Благодаря излучателям премиум-класса и овальным звуковым трубкам наушники Philips TX2 воспроизводят звук высокого разрешения и насыщенные басы. Удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в прослушивание, а плоский кабель не будет спутываться. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все in-ear-ear-bud-headphones

      Звук высокого разрешения

      Излучатели премиум-класса с овальными звуковыми трубками

      • 13,5-мм излучатели, закрытое оформление
      • Вкладыши
      Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

      Гибридная конструкция для чистого звучания и насыщенных басов

      Гибридная конструкция для чистого звучания и насыщенных басов

      Для обеспечения чистого звука и насыщенных басов в гибридной конструкции используются мощные неодимовые магниты. Большие излучатели 13,5 мм в компактной вставке повышают качество звучания и обеспечивают непревзойденный комфорт.

      Звукоизолирующие насадки не пропускают внешние шумы

      Звукоизолирующие насадки не пропускают внешние шумы

      Звукоизолирующие насадки блокируют внешние шумы, и вы можете наслаждаться музыкой без помех.

      Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

      Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

      Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.

      Медное кольцо сокращает вибрации и обеспечивает чистое звучание

      Легкое медное кольцо сокращает вибрации и обеспечивает чистое и точное звучание.

      Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает идеальную посадку и комфорт

      В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная форма подходит для любой формы уха, обеспечивает идеальную посадку и комфорт, и вы можете наслаждаться музыкой сколько угодно.

      Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

      Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

      Неспутывающийся плоский кабель с переключателем для удобства в дороге

      Благодаря плоской форме кабель не спутывается. Стильный переключатель на кабеле предназначен для удобства в дороге.

      Невероятно легкая звуковая катушка расширяет диапазон воспроизведения высоких частот

      Невероятно легкая звуковая катушка крепится к излучателю, и под воздействием проходящего через нее тока и магнитного поля возникает движущая сила. Поскольку подвижные части излучателя должны иметь низкий вес для точного воспроизведения низких частот, звуковые катушки должны быть максимально легкими.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        Майларовая
        Диапазон частот
        6–40 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        108  дБ
        Диаметр излучателя
        13,5  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Сопротивление
        32  Ом

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Подключения

        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2 м
        Подходит для:
        iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY * Только для последних моделей. Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей
        Тип кабеля
        Медная
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Размеры упаковки

        высота
        17,5  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        2,6  см
        Вес нетто
        0,0174  кг
        Вес брутто
        0,064  кг
        Вес упаковки
        0,0466  кг
        EAN
        69 23410 72455 4
        Тип размещения на полке
        Оба
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Длина
        38  см
        ширина
        19,3  см
        высота
        25  см
        Вес нетто
        0,4176  кг
        Вес брутто
        2,108  кг
        Вес упаковки
        1,6904  кг
        GTIN
        1 69 23410 72455 1
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        18  см
        ширина
        8,6  см
        высота
        10,5  см
        Вес нетто
        0,0522  кг
        Вес брутто
        0,2275  кг
        Вес упаковки
        0,1753  кг
        GTIN
        2 69 23410 72455 8
        Количество потребительских упаковок
        3

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии