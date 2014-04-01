TX2BK/00
Звук высокого разрешения
Благодаря излучателям премиум-класса и овальным звуковым трубкам наушники Philips TX2 воспроизводят звук высокого разрешения и насыщенные басы. Удобные мягкие насадки позволяют полностью погрузиться в прослушивание, а плоский кабель не будет спутываться.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Для обеспечения чистого звука и насыщенных басов в гибридной конструкции используются мощные неодимовые магниты. Большие излучатели 13,5 мм в компактной вставке повышают качество звучания и обеспечивают непревзойденный комфорт.
Звукоизолирующие насадки блокируют внешние шумы, и вы можете наслаждаться музыкой без помех.
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.
Легкое медное кольцо сокращает вибрации и обеспечивает чистое и точное звучание.
В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная форма подходит для любой формы уха, обеспечивает идеальную посадку и комфорт, и вы можете наслаждаться музыкой сколько угодно.
Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.
Благодаря плоской форме кабель не спутывается. Стильный переключатель на кабеле предназначен для удобства в дороге.
Невероятно легкая звуковая катушка крепится к излучателю, и под воздействием проходящего через нее тока и магнитного поля возникает движущая сила. Поскольку подвижные части излучателя должны иметь низкий вес для точного воспроизведения низких частот, звуковые катушки должны быть максимально легкими.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Дизайн
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