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ComboWire XT Проводник

ComboWire XT

Проводник

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ComboWire представляет собой проводник с датчиком давления для усовершенствованной оценки физиологических параметров. Он обеспечивает одновременное измерение скорости кровотока с использованием датчика Доплера. Он оснащен датчиком давления, установленным вблизи от кончика. Проводник ComboWire измеряет давление и скорость кровотока при использовании с системой ComboMap.

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Особенности
Обзор проводника ComboWire
Измерение кровотока и давления

Измерение кровотока и давления

Проводник ComboWire оснащен штырьковой вилкой для измерения кровотока и модульной вилкой для измерения давления. При использовании совместно с системой ComboMap проводник ComboWire позволяет получать точные измерения кровотока и давления.
Один проводник для выполнения измерений
Измерение ФРК и РКК

Измерение ФРК и РКК

Проводник ComboWire XT позволяет одновременно выполнять измерения ФРК и РКК.
Дополнительные измерения
Давление и скорость кровотока

Давление и скорость кровотока

При использовании с системой ComboMap проводник ComboWire может измерять как давление, так и скорость кровотока.
Фракционный резерв кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока

Измерение фракционного резерва кровотока

В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологических поражений с помощью измерения ФРК является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Это измеренное отношение указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии¹.
  • 1. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06842 Система для внутрисосудистых ультразвуковых исследований Volcano (IMAGING SYSTEM), в вариантах исполнения: Volcano s5, Volcano s5i с принадлежностями

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