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FlexMove Дополнительное пространство для работы в гибридной операционной

FlexMove

Дополнительное пространство для работы в гибридной операционной

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Ангиографические системы экспертного класса позволяют выполнять комбинированные хирургические и эндоваскулярные процедуры в одном помещении. Однако стационарные системы могут препятствовать перемещению персонала и оборудования. Решением является FlexMove — опция для серии Azurion 7 с 20-дюймовым детектором для исключительной гибкости при работе в комбинированной операционной.

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  • Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями, РУ №РЗН 2018/7035 от 29 декабря 2018 года

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