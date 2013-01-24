EP cockpit Решение для ЭФИ лаборатории

Решение EP Cockpit открывает возможность для создания интервенционных электрофизиологических процедурных лаборатории для нового поколения. Эта новаторская концепция объединяет семейство рентгеновских систем Allura Xper FD, доказавших свою эффективность на практике, с рядом инновационных решений, предназначенных специально для электрофизиологических вмешательств.