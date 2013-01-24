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Видеоконференции

Мониторы Philips со встроенными веб-камерами

    Мониторы Philips предлагают комплексное решение со встроенной камерой для видеоконференций

    • Безопасность и комфорт

      Безопасность и комфорт

      Предотвратите угрозу взлома веб-камеры благодаря встроенной веб-камере выдвижного типа

    • Convenience

      Convenience

      Предотвратите нежелательный просмотр, когда устройство не используется. Удобное управление одним нажатием.

    • Комфорт на рабочем месте

      Комфорт на рабочем месте

      Встроенная веб-камера находится внутри рамки, что означает отсутствие лишних периферийных устройств и кабелей в рабочем пространстве

    • Личное взаимодействие

      Личное взаимодействие

      Обеспечьте удобство совместной работы и общения с 2-мегапиксельной камерой с разрешением FHD, с которой видеосвязь станет максимально похожей на живое общение

    • Безопасность и комфорт
      Безопасность и комфорт

      Предотвратите угрозу взлома веб-камеры благодаря встроенной веб-камере выдвижного типа

    • Convenience
      Convenience

      Предотвратите нежелательный просмотр, когда устройство не используется. Удобное управление одним нажатием.

    • Комфорт на рабочем месте
      Комфорт на рабочем месте

      Встроенная веб-камера находится внутри рамки, что означает отсутствие лишних периферийных устройств и кабелей в рабочем пространстве

    • Личное взаимодействие
      Личное взаимодействие

      Обеспечьте удобство совместной работы и общения с 2-мегапиксельной камерой с разрешением FHD, с которой видеосвязь станет максимально похожей на живое общение

    Кнопка быстрого перехода в приватный режим

    Видео о кнопке быстрого перехода в приватный режим

    Подробнее о  мониторах Philips

    Мониторы для офиса

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    Помощь, поддержка и обновления

    Регистрация монитора

    Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
    Регистрация в My Philips

    Обновления ПО

    Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
    Поиск обновлений

    Платформа поддержки

    Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.
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    Контактная информация

    Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
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