Ключевые слова для поиска
272B7QUBHEB/00
221B7QPJKEB/00
499P9H/00
329P9H/00
241B7QUBHEB/00
329P1H/00
275B1H/00
242B1H/00
346P1CRH/00
276B1JH/00
243B1JH/00
326P1H/00
Предотвратите угрозу взлома веб-камеры благодаря встроенной веб-камере выдвижного типа
Предотвратите нежелательный просмотр, когда устройство не используется. Удобное управление одним нажатием.
Встроенная веб-камера находится внутри рамки, что означает отсутствие лишних периферийных устройств и кабелей в рабочем пространстве
Обеспечьте удобство совместной работы и общения с 2-мегапиксельной камерой с разрешением FHD, с которой видеосвязь станет максимально похожей на живое общение
Предотвратите угрозу взлома веб-камеры благодаря встроенной веб-камере выдвижного типа
Предотвратите нежелательный просмотр, когда устройство не используется. Удобное управление одним нажатием.
Встроенная веб-камера находится внутри рамки, что означает отсутствие лишних периферийных устройств и кабелей в рабочем пространстве
Обеспечьте удобство совместной работы и общения с 2-мегапиксельной камерой с разрешением FHD, с которой видеосвязь станет максимально похожей на живое общение
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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