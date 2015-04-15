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GC9650/80
- Максимальное давление насоса — 7,5 бар
- Паровой удар до 500 г
- Резервуар для воды емкостью 1,8 л
- Съемный резервуар для воды
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GC9220/02
- 5 бар
- Паровой удар 230 г
- Съемный резервуар для воды 1,5 л
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GC9642/60
- Максимальное давление насоса — 7,2 бар
- Паровой удар до 490 г
- Резервуар для воды емкостью 1,8 л
- Съемный резервуар для воды
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GC9230/02
- 5,5 бар
- Паровой удар 240 г
- Съемный резервуар для воды 1,5 л
- Фиксация Carry-lock
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GC9620/20
- Максимальное давление насоса — 6,5 бар
- Паровой удар до 450 г
- Резервуар для воды емкостью 1,8 л
- Съемный резервуар для воды
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GC9240/02
- Давление до 6,5 бар
- Паровой удар 260 г
- Фиксация Carry-lock
- Съемный резервуар для воды 1,5 л
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GC9550/02
- Максимальное давление насоса — 6,5 бар
- Паровой удар до 350 г
- Фиксация Carry-lock
- Съемный резервуар для воды 1,5 л
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GC9245/02
- Давление до 6,5 бар
- Паровой удар 260 г
- Фиксация Carry-lock
- Съемный резервуар для воды 1,5 л
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GC9520/02
- Давление пара до 6 бар
- Паровой удар 270 г
- Фиксация Carry-lock
- Съемный резервуар для воды 1,5 л
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GC9540/02
- Максимальное давление насоса — 6 бар
- Паровой удар до 290 г
- Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
- со съемным резервуаром для воды
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GC7540/02
- 5 бар
- Экорежим
- паровой удар 220 г
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GC8328/02
- Подача пара 120 г/мин
- 4,5 бар
- Подошва SteamGlide
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Рекомендуемая розничная цена