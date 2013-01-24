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Пылесос Performer

Мешковый пылесос Philips Performer

Необычайно высокая мощность всасывания для качественного сбора пыли и грязи

Performer Compact
Удобство хранения, для небольших квартир Performer Compact
Performer
Высокая вместительность для уборки больших домов Performer
Performer Ultimate
Новейшие технологии для тщательной уборки Performer Ultimate

    Мешковый пылесос Philips Performer
    Высокая мощность всасывания, которую вы заметите

    Performer Compact
    Для небольших квартир Performer Compact
    Performer
    Для больших домов Peformer
     
    Performer Ultimate
    Для тщательной уборки Performer Ultimate
    Performer
    FC9174/02

    Мощный мешковый пылесос Philips Performer

    Идеально подходит для решения повседневных бытовых задач

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    Галочка
    Высокая мощность всасывания 500 Вт при входной мощности 2200 Вт
    Галочка
    Фильтр HEPA13 для качественной системы фильрации
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    Насадка TriActive для тщательного сбора пыли
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    Увеличенный объем мешков для сбора пыли

    Мотор 2200 Вт

    Обеспечивает силу всасывания 500 Вт для точного и легкого сбора пыли и грязи.

    Система фильтрации HEPA13

     

    Система фильтрации HEPA13 удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Подтверждено сертификатом ECARF (Европейского центра исследований проблем аллергии).
    Аллергия на животных
    Аллергия на пыльцу
    Аллергия на бактерии
    Аллергия на микробы

    Насадка TriActive

    Для тщательного всасывания пыли через три отверствия. Большое франтельное ответствие захватывает крупный мусор, а боковые щетки собирают мусор вдоль стен и мебели.

    Отзывы и видеообзоры и мешковом пылесосе Philips Performer

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    Знак качества ECARF за проверенную эффективность

     

    Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

    Большие и экономичные мешки s-bag

    обеспечивают максимальную мощность всасывания вплоть до полного заполнения, а их увеличенный объем 4л вмещает еще больше пыли, что позволит вам  менять их еще реже

    Оригинальные мешки для пыли Philips s-bag® можно легко закрыть, чтобы избежать контакта с пылью и грязью.

    Длинный шнур и увеличенный радиус действия 10 м

    Выполняйте уборку, реже отключая пылесос  от сети

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    Performer
    FC9174/02

    Купите мешковый пылесос Philips Performer в любимом магазине

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    Аксессуары

    Для использования с этим изделием