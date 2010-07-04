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QC5770/80
- Premium
- Двухсторонний режущий элемент
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HC9490/15
- Титановые лезвия
- 400 установок длины
- 180 минут работы после 1 часа зарядки
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HC9450/15
- Титановые лезвия
- 400 установок длины
- 120 минут работы после 1 часа зарядки
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HC7460/15
- Лезвия из нержавеющей стали
- 60 установок длины
- 120 минут работы после 1 часа зарядки
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HC5450/15
- Титановые лезвия
- 24 установки длины
- 1ч. зарядки — 90 мин. автономной работы
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HC5440/15
- Лезвия из нержавеющей стали
- 24 установки длины
- 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
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HC5438/15
- Лезвия из нержавеющей стали
- 24 установки длины
- 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
- В комплекте гребень для бороды
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HC5446/80
- Лезвия из нержавеющей стали
- Детский гребень
- 24 установки длины
- 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
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HC5410/15
- Лезвия из нержавеющей стали
- 24 установки длины
- Питание от сети
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HC3420/15
- Лезвия из нержавеющей стали
- 13 установок длины
- 8ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
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HC3418/15
- Лезвия из нержавеющей стали
- 13 установок длины
- 8ч. зарядки — 40 мин. автономной работы
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Рекомендуемая розничная цена