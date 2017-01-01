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QP6510/20
- Подравнивает, бреет и делает контуры
- Сбривает щетину, не повреждает кожу
- Гребень для подравнивания, 12 установок
- Аккумулятор, влажное и сухое бритьё
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QP6520/20
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- Для щетины любой длины
- Гребень для подравнивания, 14 установок
- Аккумулятор, влажное и сухое бритье
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QP2520/60
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- Для щетины любой длины
- 3 съемных гребня для щетины
- Аккумулятор, влажное и сухое бритье
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QP2520/65
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- Для щетины любой длины
- 3 съемных гребня для щетины
- Аккумулятор, влажное и сухое бритье
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QP2520/64
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- Для щетины любой длины
- 3 съемных гребня для щетины
- Аккумулятор, влажное и сухое бритье
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QP2510/11
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- Сбривает щетину, не повреждает кожу
- 2 съемных гребня для щетины
- Аккумулятор, влажное и сухое бритье
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QP2530/20
- Подравнивает, бреет и делает контуры
- Сбривает щетину, не повреждает кожу
- 4 съемных гребня для щетины
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QP2520/20
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- Сбривает щетину, не повреждает кожу
- 3 съемных гребня для щетины
- Аккумулятор, влажное и сухое бритьё
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QP2620/20
- Подравнивает, делает контуры и бреет
- Для щетины любой длины
- 1 лезвие для лица, 1 лезвие для тела
- 3 гребня для щетины, 1 гребень для тела
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QP100/50
- Для OneBlade (QP2520 и QP2530)
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QP610/50
- 1 лезвие для тела
- Для всех моделей OneBlade
- Срок службы лезвия — до 4 месяцев*
- 1 гребень для тела
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QP620/50
- 1 лезвие для лица, 1 лезвие для тела
- Для всех моделей OneBlade
- Срок службы каждого — до 4 месяцев*
- 1 гребень для тела
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Рекомендуемая розничная цена