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OneBlade: подравнивание/контуры/бритье (15)

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  • OneBlade Pro
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    OneBlade Pro

    QP6510/20

    • Подравнивает, бреет и делает контуры
    • Сбривает щетину, не повреждает кожу
    • Гребень для подравнивания, 12 установок
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритьё
    Общая оценка 4.6/ 5
    (123)
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  • OneBlade Pro
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    OneBlade Pro

    QP6520/20

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • Для щетины любой длины
    • Гребень для подравнивания, 14 установок
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
    Общая оценка 4.6/ 5
    (123)
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  • OneBlade Face
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    OneBlade Face

    QP2520/60

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • Для щетины любой длины
    • 3 съемных гребня для щетины
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
    Общая оценка 4.5/ 5
    (294)
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  • OneBlade Face
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    OneBlade Face

    QP2520/65

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • Для щетины любой длины
    • 3 съемных гребня для щетины
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
    Общая оценка 4.5/ 5
    (294)
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  • OneBlade Набор Philips OneBlade с тремя гребнями и чехлом
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    OneBlade Набор Philips OneBlade с тремя гребнями и чехлом

    QP2520/64

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • Для щетины любой длины
    • 3 съемных гребня для щетины
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
    Общая оценка 4.5/ 5
    (294)
    3 690 руб.*
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  • OneBlade
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    OneBlade

    QP2510/11

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • Сбривает щетину, не повреждает кожу
    • 2 съемных гребня для щетины
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
    Общая оценка 4.5/ 5
    (294)
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  • OneBlade
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    OneBlade

    QP2530/20

    • Подравнивает, бреет и делает контуры
    • Сбривает щетину, не повреждает кожу
    • 4 съемных гребня для щетины
    Общая оценка 4.5/ 5
    (294)
    3 090 руб.*
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  • OneBlade
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    OneBlade

    QP2520/20

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • Сбривает щетину, не повреждает кожу
    • 3 съемных гребня для щетины
    • Аккумулятор, влажное и сухое бритьё
    Общая оценка 4.5/ 5
    (294)
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  • OneBlade Face + Body
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    OneBlade Face + Body

    QP2620/20

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • Для щетины любой длины
    • 1 лезвие для лица, 1 лезвие для тела
    • 3 гребня для щетины, 1 гребень для тела
    Общая оценка 5/ 5
    (2)
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  • OneBlade Жесткий чехол
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    OneBlade Жесткий чехол

    QP100/50

    • Для OneBlade (QP2520 и QP2530)
    Общая оценка / 5
    1 190 руб.*
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  • OneBlade Комплект Body
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    OneBlade Комплект Body

    QP610/50

    • 1 лезвие для тела
    • Для всех моделей OneBlade
    • Срок службы лезвия — до 4 месяцев*
    • 1 гребень для тела
    Общая оценка / 5
    Узнать больше
  • OneBlade Комплект Face + Body
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    OneBlade Комплект Face + Body

    QP620/50

    • 1 лезвие для лица, 1 лезвие для тела
    • Для всех моделей OneBlade
    • Срок службы каждого — до 4 месяцев*
    • 1 гребень для тела
    Общая оценка / 5
    Узнать больше
* Рекомендуемая розничная цена

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