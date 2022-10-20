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OLED

4K UHD OLED на базе ОС Android TV

48OLED707/12
Общая оценка / 5
  • Смотрите. Играйте. Погружайтесь. Смотрите. Играйте. Погружайтесь. Смотрите. Играйте. Погружайтесь.
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    OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

    48OLED707/12
    Общая оценка / 5

    Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

    Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

    OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

    Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

    Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

    Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

    Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

    OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

    Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

    Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

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      Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

      4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      • Процессор P5 AI Perfect Picture
      • Звучание Dolby Atmos
      • 3-сторонняя подсветка Ambilight
      • 121 см (48") Android TV
      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

      Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

      Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

      Премиальный дизайн. Стиль будущего

      Премиальный дизайн. Стиль будущего

      Сверхтонкая металлическая рамка и темные хромированные ножки матового оттенка обеспечивают элегантный внешний вид этого телевизора, в то время как кнопки быстрого доступа помогут вам легко получать доступ к любимым сервисам потокового вещания. Для упаковки и вставок используются переработанные картон и бумага.

      Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

      Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

      Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

      Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

      Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

      Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.

      Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync.

      Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync.

      Игра без границ. Ваш телевизор Philips с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.

      Простота и удобство. Android TV.

      Простота и удобство. Android TV.

      Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

      Волшебство Ambilight. Только от Philips.

      С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться

      Новый уровень реалистичности. OLED-телевизор от Philips.

      Хотите прочувствовать каждую сцену на экране? Изображение на экране телевизора Philips OLED всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятный эффект погружения.

      Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

      Управляйте Google Ассистентом на телевизоре или совместимыми с Google Ассистентом устройствами "умный дом" с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.

      • Подсветка Ambilight

        Версия Ambilight
        Трехсторонняя
        Возможности режима Ambilight
        • Встроенный Ambilight+Hue
        • Музыка Ambilight
        • Игровой режим
        • Подстраивается под цвет стены
        • Режим Lounge
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Беспроводная АС для дома Philips
          Совместимо с беспроводной АС для дома Philips
        • Ambilight Aurora
        • Анимация запуска Ambilight

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        4K Ultra HD OLED
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        121  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Базовая частота обновления
        120  Гц
        Процессор Pixel
        Процессор P5 AI Perfect Picture
        Улучшение изображения
        • Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3
        • Dolby Vision
        • Perfect Natural Motion
        • Режим ИИ PQ
        • Micro Dimming Perfect
        • Поддержка CalMAN
        • Режим Filmmaker
        • HDR10+ Adaptive

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        • 576p, 50 Гц
        • 640x480, 60 Гц
        • 720p, 50 Гц, 60 Гц
        • 2560x1440, 60 Гц, 120 Гц
        • 1920x1080p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,50 Гц
        • 3840x2160p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,50 Гц,
        • 60 Гц,100 Гц,120 Гц.

      • Android TV

        ОС
        Android TV™ 11 (R)
        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*
        Предустановленные приложения
        • Google Play Фильмы*
        • Поиск Google
        • YouTube
        • BBC iPlayer
        • Netflix
        • Disney+
        • Приложение Fitness
        • Spotify
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • YouTube Music

      • Обработка

        Мощность обработки
        Четыре ядра

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Программирование
        • Приостановка просмотра телепередачи
        • Запись на USB*
        Голосовой ассистент*
        • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
        • Совместимо с Alexa

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Телегид*
        Электронный гид телепередач на 8 дней
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        Поддержка HEVC
        Да

      • Питание

        Электропитание
        220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Световой датчик
        • Отключение изображения (для радио)
        • Режим ECO

      • Звук

        Аудио
        • Каналы: 2.1
        • Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
        Кодек
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • DTS-HD(M6)
        • Dolby Digital MS12, версия 2.5
        Конфигурация динамиков
        Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
        Улучшение звука
        • ИИ-звук
        • Четкие диалоги
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Ночной режим
        • Эквалайзер с ИИ
        • DTS Play-Fi
        • Персонализация звука Mimi

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        4
        Количество разъемов USB
        3
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
        • Bluetooth 5.0
        Другие подключения
        • Общий интерфейс CI+
        • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Выход для наушников
        • Разъем для спутниковой приставки
        • Разъем для сервисного обслуживания
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, для всех портов
        Функции HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 2
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        • FreeSync Premium
        • Совместимость с G-SYNC
        • VRR на HDMI 1/2

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        Игры
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • HGiG
        • Совместимость с Nvidia G-Sync
        • AMD FreeSync Premium
        • Dolby Vision Игры
        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
        • до 4K 120Гц
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG
        • UHDA

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Поддерживаемый формат субтитров
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .SMI
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        • FLAC
        Форматы воспроизведения изображений
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • Сферические фотопанорамы
        • HEIF

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Металлическая рамка
        Конструкция подставки
        Темные металлические хромированные ножки

      • Размеры

        Глубина коробки
        150,0  миллиметра
        Высота коробки
        770,0  миллиметра
        Ширина коробки
        1214,0  миллиметра
        Глубина устройства
        58,0  миллиметра
        Глубина с подставкой
        240,0  миллиметра
        Высота устройства
        615,4  миллиметра
        Высота с подставкой
        633,7  миллиметра
        Ширина устройства
        1068,5  миллиметра
        Ширина с подставкой
        1068,5  миллиметра
        Глубина подставки
        240,0  миллиметра
        Высота подставки
        19,0  миллиметра
        Ширина подставки
        783,0  миллиметра
        Вес продукта
        13,8  кг
        Вес изделия с подставкой
        14,4  кг
        Вес, включая упаковку
        19,0  кг
        Совместимое настенное крепление
        300 x 300 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        1225545
        Класс энергоэффективности для SDR
        G
        Энергопотребление для SDR
        66  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        F
        Энергопотребление для HDR
        58  кВт*ч на 1000 ч
        Режим ожидания с поддержкой сети
        < 2,0  Вт
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Технология панели
        OLED

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарея типа AAA — 2 шт.
      • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
      • Шнур питания
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ
      • Настольная подставка

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          • Телевизоры Philips OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и бликов.
          • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
          • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
          • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
          • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
          • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
          • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
          • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
          • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
          • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
          • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
          • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. Все права защищены.

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