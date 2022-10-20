Другие продукты в комплекте
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ
- Настольная подставка
Смотрите. Играйте. Погружайтесь.
Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите. Играйте. Погружайтесь.
Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах
Смотрите. Играйте. Погружайтесь.
Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите. Играйте. Погружайтесь.
Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах
Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
Сверхтонкая металлическая рамка и темные хромированные ножки матового оттенка обеспечивают элегантный внешний вид этого телевизора, в то время как кнопки быстрого доступа помогут вам легко получать доступ к любимым сервисам потокового вещания. Для упаковки и вставок используются переработанные картон и бумага.
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.
Игра без границ. Ваш телевизор Philips с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться
Хотите прочувствовать каждую сцену на экране? Изображение на экране телевизора Philips OLED всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятный эффект погружения.
Управляйте Google Ассистентом на телевизоре или совместимыми с Google Ассистентом устройствами "умный дом" с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Разрешение экрана
Android TV
Обработка
Функции Smart TV
Тюнер/прием/передача
Питание
Звук
Подключения
Поддерживаемые функции видео HDMI
Мультимедийные приложения
Дизайн
Размеры
Аксессуары
Талон энергоэффективности ЕС
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