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  • Очищает воздух быстрее, чем за 11 минут (1) Очищает воздух быстрее, чем за 11 минут (1) Очищает воздух быстрее, чем за 11 минут (1)

    Серия 1000i Очиститель воздуха

    AC1215/10

    Очищает воздух быстрее, чем за 11 минут (1)

    Всего одно касание кнопки — и очиститель воздуха устранит невидимые вирусы, аллергены и загрязняющие вещества, чтобы вы могли дышать чистым воздухом. Быстрая и эффективная очистки достигается благодаря высокому показателю CADR 270 м³/ч.

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    Серия 1000i Очиститель воздуха

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    Очищает воздух быстрее, чем за 11 минут (1)

    Устраняет 99,9 % вирусов, аллергенов и загрязнителей (2, 3, 4)

    • Очищает помещения площадью до 63 м²
    • Показатель CADR 270 м³/ч
    • Фильтр HEPA и угольный фильтр
    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (3). Также протестировано на защиту от коронавируса (5).

    Интеллектуальные датчики для умной очистки

    Интеллектуальные датчики для умной очистки

    Воздух 1000 раз в секунду сканируется на содержание мельчайших частиц. Прибор демонстрирует текущий уровень качества воздуха и выбирает нужный скоростной режим для текущего помещения (в автоматическом режиме).

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

    Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.

    Отображение качества воздуха

    Отображение качества воздуха

    Удобный просмотр текущего уровня качества воздуха в вашем доме. На дисплее отображается концентрация аллергенов и частиц PM2.5, а цвет на световом кольце соответствует общему уровню качества воздуха.

    Авторежим и 5 ручных режимов скорости

    Авторежим и 5 ручных режимов скорости

    Включайте прибор в интеллектуальном автоматическом режиме или выбирайте из 5 уровней скорости (ночной режим, скорость 1, 2, 3 и турборежим), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем громкости.

    Умный индикатор состояния фильтра

    Умный индикатор состояния фильтра

    Очиститель воздуха точно рассчитывает срок службы фильтра в зависимости от уровня загрязнения и времени работы. Для удобства обслуживания прибор сообщит вам о необходимости замены фильтра.

    Быстрая очистка воздуха в помещениях площадью до 63 м²

    Мощная циркуляция воздуха обеспечивает эффективную очистку помещений площадью до 63 м² без застаивания воздуха в углах. Это повышает показатель CADR (эффективность очистки воздуха) до 270 м³/ч. Воздух в комнате 20 м² станет чистым всего за 11 минут (1).

    Фильтр HEPA удерживает 99,97 % частиц размером 0,003 мкм

    3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, активированным углем и фильтром предварительной очистки задерживает 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (4), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий, пыльцы, пыли, перхоти животных и других загрязняющих веществ. Сертифицировано Европейским центром исследований проблем аллергии.

    Ночной режим для максимально тихой работы

    В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать.

    Умное управление подсветкой

    Индекс качества воздуха и подсветку интерфейса можно приглушить и/или выключить, чтобы не отвлекаться на яркий свет.

    Низкое потребление энергии

    Благодаря энергоэффективной системе очиститель воздуха обеспечивает потребление мощности всего 50 Вт. Это сравнимо с показателями для одной лампы накаливания.

    • Энергоэффективность

      Максимальное энергопотребление
      50  W
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5  W
      Напряжение
      220–240  V

    • Обслуживание

      Сменный фильтр HEPA
      Фильтр HEPA FY1410 - 24 мес.
      Сменный угольный фильтр
      Угольный фильтр FY1413: 12 мес.
      Обслуживание
      Гарантия 2 года

    • Вес и габариты

      Вес
      5,3  kg
      Размеры (ДxШxВ)
      325*210*543
      Цвет
      Белый

    • Производительность

      CADR (частицы, GB/T)
      270  m³/h
      Размер помещения (NRCC)
      До 63 м²
      Слои фильтра
      HEPA, угольный, предварительной очистки
      Датчик (-и) качества воздуха
      Частицы PM2.5
      Фильтрация частиц
      99,97 % при размере 0,003 мкм
      Фильтрация аллергенов
      99,99 %
      Фильтрация вирусов и аэрозолей
      99,9 %

    • Удобство использования

      Мин. уровень шума (ночной режим)
      32  dB
      Макс. уровень шума (турборежим)
      60  dB
      Автоматический режим
      Да
      Длина шнура
      1,8  m
      Ночной режим
      Да
      Ручные режимы скорости
      5 (ночной, скорость 1, 2, 3, турбо)
      Отчеты о качестве воздуха
      Световое кольцо, числовые показатели
      Автоматическая подсветка
      Да

    Badge-D2C

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    • (1) Гипотетическое время для воздуха, проходящего через фильтр, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR (190 м³/ч) разделить на объем помещения 49 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
    • (2) Тестирование выполнено независимой лабораторией с фильтрующим материалом при однократном проходе воздуха и скорости потока 5,33 см/с. /На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха; тестирование в соответствии с требованиями стандарта JISB 9908-2022
    • (3)Тестирование проведено Airmid Health Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ был вирус гриппа рода А (H1N1), очистка проводилась в турбо-режиме в течение 10–20 минут. Сам по себе очиститель воздуха не обеспечивает защиту от COVID-19, но он может использоваться в рамках плана по безопасности (Агентство по охране окружающей среды США).
    • (4) На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха; для теста iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
    • (5) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.
    • (6) Рекомендованный срок службы прибора основан на теоретическом расчете среднегодового объема вредных аэрозольных частиц вне помещений и ежедневного использования очистителя воздуха в течение 16 часов в автоматическом режиме.

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