Ключевые слова для поиска
Устраняет аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы, задерживая их при прохождении через фильтр. Также очищает воздух, удаляя из него 99,9 % аэрозольных частиц, которые могут содержать вирусы*.
Технология VitaShield IPS, аэродинамический дизайн и фильтр NanoProtect Pro обеспечивают высокий показатель эффективности очистки воздуха — до 270 м3/ч. Прибор эффективно удаляет мельчайшие частицы размером до 0,02 мкм и защищает от вредных газов, например от формальдегида и летучих органических соединений.
Утолщенный фильтр HEPA NanoProtect обеспечивает непревзойденное очищение воздуха от вредных частиц на долгое время.
Уровень частиц класса PM2.5 в доме может намного превышать местные стандарты из-за загрязненного воздуха на улице, а также ежедневной готовки, уборки и других работ. Интеллектуальный датчик определяет уровень частиц PM2.5 и ускоряет работу очистителя воздуха, чтобы справиться с загрязнением.
Ночной режим создан специально для спальни. Очиститель воздуха быстро подготавливает помещение ко сну, а ночью постоянно контролирует качество воздуха, очищая его, пока вы спите. При этом прибор работает тихо, а свет индикаторов приглушен или отключен, чтобы не потревожить ваш сон.
Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. Таким образом, воздух в вашем доме всегда будет свежим.
4-цветное кольцо на панели управления позволяет оценивать качество воздуха в режиме реального времени: используются цвета от синего (допустимый уровень содержания аллергенов и частиц) до красного (высокий уровень содержания аллергенов и частиц).
Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid*
Сенсорный интерфейс с дисплеем
Дизайн и отделка
Высокое качество
Технические характеристики
Страна изготовления
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Вес и габариты