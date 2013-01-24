Тихая постоянная подача чистого воздуха во время сна

Ночной режим создан специально для спальни. Очиститель воздуха быстро подготавливает помещение ко сну, а ночью постоянно контролирует качество воздуха, очищая его, пока вы спите. При этом прибор работает тихо, а свет индикаторов приглушен или отключен, чтобы не потревожить ваш сон.