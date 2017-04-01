AC1215/10
Очищает воздух быстрее, чем за 11 минут (1)
Всего одно касание кнопки — и очиститель воздуха устранит невидимые вирусы, аллергены и загрязняющие вещества, чтобы вы могли дышать чистым воздухом. Быстрая и эффективная очистки достигается благодаря высокому показателю CADR 270 м³/ч.Узнать обо всех преимуществах
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Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (3). Также протестировано на защиту от коронавируса (5).
Воздух 1000 раз в секунду сканируется на содержание мельчайших частиц. Прибор демонстрирует текущий уровень качества воздуха и выбирает нужный скоростной режим для текущего помещения (в автоматическом режиме).
Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.
Удобный просмотр текущего уровня качества воздуха в вашем доме. На дисплее отображается концентрация аллергенов и частиц PM2.5, а цвет на световом кольце соответствует общему уровню качества воздуха.
Включайте прибор в интеллектуальном автоматическом режиме или выбирайте из 5 уровней скорости (ночной режим, скорость 1, 2, 3 и турборежим), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем громкости.
Очиститель воздуха точно рассчитывает срок службы фильтра в зависимости от уровня загрязнения и времени работы. Для удобства обслуживания прибор сообщит вам о необходимости замены фильтра.
Мощная циркуляция воздуха обеспечивает эффективную очистку помещений площадью до 63 м² без застаивания воздуха в углах. Это повышает показатель CADR (эффективность очистки воздуха) до 270 м³/ч. Воздух в комнате 20 м² станет чистым всего за 11 минут (1).
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, активированным углем и фильтром предварительной очистки задерживает 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (4), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий, пыльцы, пыли, перхоти животных и других загрязняющих веществ. Сертифицировано Европейским центром исследований проблем аллергии.
В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать.
Индекс качества воздуха и подсветку интерфейса можно приглушить и/или выключить, чтобы не отвлекаться на яркий свет.
Благодаря энергоэффективной системе очиститель воздуха обеспечивает потребление мощности всего 50 Вт. Это сравнимо с показателями для одной лампы накаливания.
Энергоэффективность
Обслуживание
Вес и габариты
Производительность
Удобство использования
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