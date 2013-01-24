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Series 1000

Очиститель воздуха

AC1215/10
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    Series 1000 Очиститель воздуха

    AC1215/10
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      Чистый воздух — всегда

      Дышите чистым воздухом ночью, чтобы сохранять бодрость в течение дня

      • Удаляет 99,97 % частиц размером 0,3 нм
      • Цветная индикация качества воздуха
      • До 63 м2
      • Автоматический и ночной режимы

      Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц*

      Устраняет аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы, задерживая их при прохождении через фильтр. Также очищает воздух, удаляя из него 99,9 % аэрозольных частиц, которые могут содержать вирусы*.

      Превосходное очищение помещений размером до 63 м2

      Технология VitaShield IPS, аэродинамический дизайн и фильтр NanoProtect Pro обеспечивают высокий показатель эффективности очистки воздуха — до 270 м3/ч. Прибор эффективно удаляет мельчайшие частицы размером до 0,02 мкм и защищает от вредных газов, например от формальдегида и летучих органических соединений.

      Усовершенствованный фильтр NanoProtect обеспечивает полноценную защиту

      Утолщенный фильтр HEPA NanoProtect обеспечивает непревзойденное очищение воздуха от вредных частиц на долгое время.

      Специальный режим автоматической очистки эффективно очищает воздух

      Уровень частиц класса PM2.5 в доме может намного превышать местные стандарты из-за загрязненного воздуха на улице, а также ежедневной готовки, уборки и других работ. Интеллектуальный датчик определяет уровень частиц PM2.5 и ускоряет работу очистителя воздуха, чтобы справиться с загрязнением.

      Тихая постоянная подача чистого воздуха во время сна

      Ночной режим создан специально для спальни. Очиститель воздуха быстро подготавливает помещение ко сну, а ночью постоянно контролирует качество воздуха, очищая его, пока вы спите. При этом прибор работает тихо, а свет индикаторов приглушен или отключен, чтобы не потревожить ваш сон.

      Система контроля качества воздуха с точностью оповещает о сроке службы фильтра

      Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, устройство перестает работать, так как очистка воздуха не выполняется. Таким образом, воздух в вашем доме всегда будет свежим.

      Оповещения о качестве воздуха в реальном времени

      4-цветное кольцо на панели управления позволяет оценивать качество воздуха в режиме реального времени: используются цвета от синего (допустимый уровень содержания аллергенов и частиц) до красного (высокий уровень содержания аллергенов и частиц).

      Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid

      Сертифицировано или протестировано ECARF и Airmid*

      Сенсорный интерфейс с дисплеем

      Сенсорный интерфейс с дисплеем

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Датчик (-и) качества воздуха
        Частица
        Цвет панели управления
        Черный
        Тип панели управления
        Осязание
        Индикаторы скорости вентилятора
        Скорости 1, 2, 3, турборежим
        Цвет
        Белый

      • Высокое качество

        Удаляет PM2.5
        99  %
        Удаляет вирусы
        99,9  %
        CADR (сигаретный дым)
        270  м³/ч
        Удаляет бактерии
        99,9  %

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8  м
        Рабочая область
        До 63  м²
        Частота
        50  Гц
        Питание
        50  Вт
        Уровень шума
        33  дБ (A)
        напряжение
        220  В

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        541 x 325 x 211  миллиметра

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          • Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м3 содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
          • Отдельно очиститель воздуха не защищает от COVID-19, однако может помочь вам защитить себя и свою семью благодаря вентиляции и очистке воздуха (Агентство по охране окружающей среды США).