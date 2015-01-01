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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Угольный, HEPA-фильтр

    AC4158/00

    Здоровый воздух. Всегда.

    Комбинированный угольный и HEPA-фильтр удерживает невидимые глазу частицы, аллергены, бактерии и вирусы, а также различные вредные газы, включая формальдегид. Этот высокоэффективный фильтр был разработан в сотрудничестве со специалистами из Германии.

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    Угольный, HEPA-фильтр

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    Здоровый воздух. Всегда.

    • Удерживает частицы размером до 0,02 мкм

    Удерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров*

    *В сочетании с фильтром HEPA многофункциональный фильтр задерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров, включая бактерии, пыль, аллергены и некоторые вирусы. По данным Всемирной организации здравоохранения, размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа и возбудителя легионеллеза превышают 20 нанометров.

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха напоминает о необходимости замены фильтра

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить фильтр. Когда один из фильтров почти полностью загрязнен и нуждается в очистке или замене, система контроля качества воздуха оповещает об этом с помощью сигнала.

    Функция блокировки системы контроля качества воздуха гарантирует всегда чистый воздух у вас в доме

    Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом: функция отключает климатический комплекс, если он больше не работает должным образом. Если замена загрязненного фильтра не была проведена своевременно, функция блокировки системы контроля качества воздуха отключает и блокирует прибор, чтобы избежать выброса загрязняющих веществ.

    • Характеристики дизайна

      Цвет угольного фильтра
      Темно-серый (поверхность)

    • Логистические данные

      EAN F-box
      6923410732948
      Страна изготовления
      Китай
      12 NC (Китай)
      8834 15800710

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      0,46  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      288 x 36 x 313  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      0,63  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      298 x 45,5 x 324  mm

    • Замена

      Для очистителей воздуха Philips
      AC4080

    Badge-D2C

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    • По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 0,02 микрон.

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