Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.