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  • Любимая музыка всегда с вами Любимая музыка всегда с вами Любимая музыка всегда с вами

    портативная беспроводная АС

    BT100B/00

    Любимая музыка всегда с вами

    Модель BT100 создана специально для активных путешественников, следящих за современными модными тенденциями. Компактный и яркий дизайн, восхитительный звук и встроенный модуль Bluetooth для беспроводной потоковой передачи: наслаждайтесь любимой музыкой, куда бы вы ни отправились.

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    портативная беспроводная АС

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    Любимая музыка всегда с вами

    • Bluetooth®
    • Встроенный микрофон для вызовов
    • Аккумулятор
    • 2 Вт
    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

    Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

    Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

    Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

    Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

    Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

    Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

    Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

    Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

    Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 Вт
      Звуковая система
      Моно

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный

    • Громкоговорители

      Излучатель
      1,75" — 1 шт.

    • Подключения

      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      Зона видимости 10 м
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да
      Зарядка через USB
      Да

    • Комфорт

      Встроенный микрофон
      для конференц-связи

    • Совместимость

      планшетными ПК и смартфонами на базе Android
      с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
      iPod touch
      3 поколения или выше
      iPad
      • iPad 1
      • iPad 2
      • новый iPad
      • iPad mini
      • iPad с дисплеем Retina
      iPhone
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      другое устройство с поддержкой Bluetooth
      Да
      совместимость с
      Bluetooth версии 4.0 или ниже

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литиево-полимерный (встроенный)
      Время работы от батарей
      8  часов

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Кабель USB для зарядки от ПК
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      0,3  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      63 x 63 x 82  миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      99 x 99 x 121 мм
      Вес продукта
      0,18  кг

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель USB для зарядки от ПК
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    • Руководство по быстрой установке
    Badge-D2C

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