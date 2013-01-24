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Венчик
Этот венчик позволяет создавать молочную пену с пористой структурой. Его можно мыть в посудомоечной машине. Совместим с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Венчик
Этот венчик позволяет создавать молочную пену с пористой структурой. Его можно мыть в посудомоечной машине. Совместим с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах
Венчик
Этот венчик позволяет создавать молочную пену с пористой структурой. Его можно мыть в посудомоечной машине. Совместим с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Венчик
Этот венчик позволяет создавать молочную пену с пористой структурой. Его можно мыть в посудомоечной машине. Совместим с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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