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Венчик

CP9934/01
  • Венчик Венчик Венчик
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    Венчик

    CP9934/01

    Венчик

    Этот венчик позволяет создавать молочную пену с пористой структурой. Его можно мыть в посудомоечной машине. Совместим с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах

    Венчик

    Венчик

    Этот венчик позволяет создавать молочную пену с пористой структурой. Его можно мыть в посудомоечной машине. Совместим с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах

    Венчик

    Этот венчик позволяет создавать молочную пену с пористой структурой. Его можно мыть в посудомоечной машине. Совместим с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах

    Венчик

    Венчик

    Этот венчик позволяет создавать молочную пену с пористой структурой. Его можно мыть в посудомоечной машине. Совместим с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах

    Венчик

    Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

    • SENSEO® Milk Twister

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Подходит для:

      SENSEO® Milk Twister
      • CA6500
      • CA6502
      Кофемашина L'OR BARISTA
      • LM8014/6x
      • LM8018/9x
      • LM8014/8x

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