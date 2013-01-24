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Присоединение к кухонному комбайну дополнительных деталей
К кухонному комбайну прилагается несколько дополнительных деталей и аксессуаров. Этот держатель для принадлежностей позволяет подсоединять все аксессуары к основному корпусу прибора. Узнать обо всех преимуществах
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Присоединение к кухонному комбайну дополнительных деталей
К кухонному комбайну прилагается несколько дополнительных деталей и аксессуаров. Этот держатель для принадлежностей позволяет подсоединять все аксессуары к основному корпусу прибора. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь