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Daily Collection

Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

CRP537
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    Daily Collection Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    CRP537
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Присоединение к кухонному комбайну дополнительных деталей

    К кухонному комбайну прилагается несколько дополнительных деталей и аксессуаров. Этот держатель для принадлежностей позволяет подсоединять все аксессуары к основному корпусу прибора. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    Присоединение к кухонному комбайну дополнительных деталей

    К кухонному комбайну прилагается несколько дополнительных деталей и аксессуаров. Этот держатель для принадлежностей позволяет подсоединять все аксессуары к основному корпусу прибора. Узнать обо всех преимуществах

    Присоединение к кухонному комбайну дополнительных деталей

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    • малого диаметра
    • с металлическим штифтом

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR7620/70
      • HR7621/70
      • HR7625/70

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