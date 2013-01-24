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Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении
Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении
Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах
Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении
Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении
Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь