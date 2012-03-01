Jewel Держатель мешка для пыли
Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении
Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить.
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Jewel Держатель мешка для пыли
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Сменная деталь
Подходит для
FC9062/01
FC9064/02
FC9071/01
FC9071/02
FC9071/03
FC9073/01 Подходит для
FC9062
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