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Jewel

Держатель мешка для пыли

FC6029
  • Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении
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    Jewel Держатель мешка для пыли

    FC6029

    Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении

    Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах

    Jewel Держатель мешка для пыли

    Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении

    Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах

    Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении

    Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах

    Jewel Держатель мешка для пыли

    Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении

    Старый держатель мешка для пыли потерялся или сломался? Эту обязательную деталь пылесоса Philips можно легко заменить. Узнать обо всех преимуществах

    Удерживает мешок для сбора пыли в правильном положении

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    • Серый

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • FC9062/01
      • FC9064/02
      • FC9071/01
      • FC9071/02
      • FC9071/03
      • FC9073/01
      Подходит для
      FC9062

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