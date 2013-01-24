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Запасной комплект

FC8074/01
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  • Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact
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    Запасной комплект

    FC8074/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact

    Оригинальный сменный комплект аксессуаров для линейки Philips Performer Compact. В набор входят 3 мешка для сбора пыли, фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Запасной комплект

    Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact

    Оригинальный сменный комплект аксессуаров для линейки Philips Performer Compact. В набор входят 3 мешка для сбора пыли, фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный комплект аксессуаров для Performer Compact

    Оригинальные мешки для сбора пыли Philips и сменные фильтры

    • 3 мешка для сбора пыли (s-bag® CLP)
    • 1 фильтр Super Clean Air
    • 1 фильтр защиты мотора
    Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance

    Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance

    В набор входят 3 оригинальных мешка для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance. Эти мешки Philips для пылесоса разработаны таким образом, чтобы обеспечивать высокое качество уборки и максимальный уровень фильтрации надолго — вплоть до того момента, когда мешок будет полностью заполнен.

    Фильтр Super Clean Air с уровнем фильтрации 99 %

    Фильтр Super Clean Air с уровнем фильтрации 99 %

    Фильтр Super Clean Air удерживает мельчайшие частички пыли, поэтому во время уборки из пылесоса выходит только чистый и здоровый воздух. Фильтр необходимо заменять один раз в год.

    Воздухозаборный фильтр защиты электродвигателя (губчатый)

    Воздухозаборный фильтр защиты электродвигателя (губчатый)

    В набор входит 1 воздухозаборный губчатый фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Фильтр необходимо заменять один раз в год.

    Технические характеристики

    • В комплекте:

      S-bag Classic Long Performance
      3
      Фильтр Super Clean Air
      1
      Фильтр защиты электродвигателя
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    • Подходит для

      Performer Compact
      FC8383–FC8389

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