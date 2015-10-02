Ключевые слова для поиска

  • Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг

    GC3569/20

    Глажение без частого долива воды

    Паровые утюги Philips SmoothCare оснащены одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без долива! Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки.

    Узнать обо всех преимуществах

    Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Глажение без частого долива воды

    Утюг с большим резервуаром для воды

    • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 160г
    • Керамическая подошва
    • 2400 Вт
    Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

    Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

    Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар до 160 г

    Паровой удар до 160 г

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

    Большой резервуар для воды 400 мл позволяет реже доливать воду

    Удобное глаженье без частого долива воды. Большой резервуар для воды 400 мл обеспечивает более долгое глаженье и не требует частого наполнения. Простое управление за счет больших кнопок и удобного парорегулятора.

    Керамическая подошва EasyFlow

    Керамическая подошва EasyFlow

    Керамическая подошва EasyFlow устойчива к царапинам, хорошо скользит и удобна в очистке.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Double Active Calc Clean

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  V

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      400  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Длина сетевого шнура
      2  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Подошва
      Керамика
      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      160  g

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.