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Аксессуар для очистки утюга от накипи

HD1900/00
Общая оценка / 5
  • Для защиты утюга Aquazur Для защиты утюга Aquazur Для защиты утюга Aquazur
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    Аксессуар для очистки утюга от накипи

    HD1900/00
    Общая оценка / 5

    Для защиты утюга Aquazur

    Очистка от накипи способствует увеличению срока службы утюга Aquazur. Этот одноразовый картридж от накипи HD1900/00 очищает воду в утюге. После заполнения картриджа его следует заменить. Хотите приобрести новый картридж? Закажите его здесь! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Аксессуар для очистки утюга от накипи

    Для защиты утюга Aquazur

    Очистка от накипи способствует увеличению срока службы утюга Aquazur. Этот одноразовый картридж от накипи HD1900/00 очищает воду в утюге. После заполнения картриджа его следует заменить. Хотите приобрести новый картридж? Закажите его здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Для защиты утюга Aquazur

    Очистка от накипи способствует увеличению срока службы утюга Aquazur. Этот одноразовый картридж от накипи HD1900/00 очищает воду в утюге. После заполнения картриджа его следует заменить. Хотите приобрести новый картридж? Закажите его здесь! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Аксессуар для очистки утюга от накипи

    Для защиты утюга Aquazur

    Очистка от накипи способствует увеличению срока службы утюга Aquazur. Этот одноразовый картридж от накипи HD1900/00 очищает воду в утюге. После заполнения картриджа его следует заменить. Хотите приобрести новый картридж? Закажите его здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Для защиты утюга Aquazur

    Проверить информацию о совместимости

    • Подходит для модели Aquazur HI835

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      HI835

    • Совместимость:

      HI835
      Да

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