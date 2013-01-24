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Для защиты утюга Aquazur
Очистка от накипи способствует увеличению срока службы утюга Aquazur. Этот одноразовый картридж от накипи HD1900/00 очищает воду в утюге. После заполнения картриджа его следует заменить. Хотите приобрести новый картридж? Закажите его здесь! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для защиты утюга Aquazur
Очистка от накипи способствует увеличению срока службы утюга Aquazur. Этот одноразовый картридж от накипи HD1900/00 очищает воду в утюге. После заполнения картриджа его следует заменить. Хотите приобрести новый картридж? Закажите его здесь! Узнать обо всех преимуществах
Для защиты утюга Aquazur
Очистка от накипи способствует увеличению срока службы утюга Aquazur. Этот одноразовый картридж от накипи HD1900/00 очищает воду в утюге. После заполнения картриджа его следует заменить. Хотите приобрести новый картридж? Закажите его здесь! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для защиты утюга Aquazur
Очистка от накипи способствует увеличению срока службы утюга Aquazur. Этот одноразовый картридж от накипи HD1900/00 очищает воду в утюге. После заполнения картриджа его следует заменить. Хотите приобрести новый картридж? Закажите его здесь! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
Совместимость: