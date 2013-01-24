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Соединение двух частей ручного блендера
Вы потеряли или сломали деталь, которая соединяет блок электродвигателя и ножевой блок измельчителя вашего ручного блендера? Закажите новый соединительный элемент здесь! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соединение двух частей ручного блендера
Вы потеряли или сломали деталь, которая соединяет блок электродвигателя и ножевой блок измельчителя вашего ручного блендера? Закажите новый соединительный элемент здесь! Узнать обо всех преимуществах
Соединение двух частей ручного блендера
Вы потеряли или сломали деталь, которая соединяет блок электродвигателя и ножевой блок измельчителя вашего ручного блендера? Закажите новый соединительный элемент здесь! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соединение двух частей ручного блендера
Вы потеряли или сломали деталь, которая соединяет блок электродвигателя и ножевой блок измельчителя вашего ручного блендера? Закажите новый соединительный элемент здесь! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь