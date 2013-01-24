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Viva Collection

Соединительный элемент для блендера

HR3930
  • Соединение двух частей ручного блендера Соединение двух частей ручного блендера Соединение двух частей ручного блендера
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    Viva Collection Соединительный элемент для блендера

    HR3930

    Соединение двух частей ручного блендера

    Вы потеряли или сломали деталь, которая соединяет блок электродвигателя и ножевой блок измельчителя вашего ручного блендера? Закажите новый соединительный элемент здесь! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Соединительный элемент для блендера

    Соединение двух частей ручного блендера

    Вы потеряли или сломали деталь, которая соединяет блок электродвигателя и ножевой блок измельчителя вашего ручного блендера? Закажите новый соединительный элемент здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Соединение двух частей ручного блендера

    Вы потеряли или сломали деталь, которая соединяет блок электродвигателя и ножевой блок измельчителя вашего ручного блендера? Закажите новый соединительный элемент здесь! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Соединительный элемент для блендера

    Соединение двух частей ручного блендера

    Вы потеряли или сломали деталь, которая соединяет блок электродвигателя и ножевой блок измельчителя вашего ручного блендера? Закажите новый соединительный элемент здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Соединение двух частей ручного блендера

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    • малая чаша

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • HR1363/00
      • HR1364/00

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