Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

Материалы, которые используются в наушниках Fidelio, были тщательно отобраны для обеспечения комфорта при продолжительном прослушивании и высокого качества звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального удобства и эргономичности. Амбушюры не только идеально подстраиваются под форму вашего уха, но и удерживают звучание басов внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагревание при прослушивании, используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции.