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  • Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

    Fidelio Наушники с микрофоном

    M1MKIIBK/00

    Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

    Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках.

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    Fidelio Наушники с микрофоном

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    Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

    • Звук высокого разрешения
    • Накладные
    • Уникальные подушечки из пеноматериала
    • Компактно складываются
    Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

    Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

    Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.

    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

    Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

    Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

    Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

    Материалы, которые используются в наушниках Fidelio, были тщательно отобраны для обеспечения комфорта при продолжительном прослушивании и высокого качества звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального удобства и эргономичности. Амбушюры не только идеально подстраиваются под форму вашего уха, но и удерживают звучание басов внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагревание при прослушивании, используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции.

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

    Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

    Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

    В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

    Алюминий и стеганая кожа для превосходного дизайна и высокого качества

    Алюминий и стеганая кожа для превосходного дизайна и высокого качества

    Чехол из искусственной замши — стильная защита наушников

    Чехол из искусственной замши — стильная защита наушников

    Облегченная звуковая катушка обеспечивает превосходную чистоту звучания и широкую звуковую панораму

    В отличие от предыдущих моделей, в Fidelio M1MKII используется облегченная звуковая катушка, которая оптимизирует чистоту звучания в области низких частот и расширяет диапазон звучания высоких частот. В результате звук получается более детальным и объемным.

    Двухслойные чашки наушников для точности звучания

    Двухслойные чашки наушников Philips Fidelio M1MKII специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1MKII станут идеальным спутником на долгие годы.

    • Звук

      Диапазон частот
      6–40 000 Гц
      Сопротивление
      16 Ом
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      150  мВт
      Искажение (КНИ)
      КНИ < 0,1 %

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Бескислородный кабель (1,1 м)
      Подходит для:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей

    • Аксессуары

      Аудиокабель
      с микрофоном и кнопкой приема вызова

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