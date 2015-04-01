M1MKIIBK/00
Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали
Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках.Узнать обо всех преимуществах
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Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.
Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
Материалы, которые используются в наушниках Fidelio, были тщательно отобраны для обеспечения комфорта при продолжительном прослушивании и высокого качества звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального удобства и эргономичности. Амбушюры не только идеально подстраиваются под форму вашего уха, но и удерживают звучание басов внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагревание при прослушивании, используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции.
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.
В отличие от предыдущих моделей, в Fidelio M1MKII используется облегченная звуковая катушка, которая оптимизирует чистоту звучания в области низких частот и расширяет диапазон звучания высоких частот. В результате звук получается более детальным и объемным.
Двухслойные чашки наушников Philips Fidelio M1MKII специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1MKII станут идеальным спутником на долгие годы.
Звук
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