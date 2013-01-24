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Philips Avent

Термосумка из неопрена Avent

SCD150/50
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Питание в дорогу Питание в дорогу Питание в дорогу
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    Philips Avent Термосумка из неопрена Avent

    SCD150/50
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Питание в дорогу

    Термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, или 2 поильника, или 4 контейнера Philips Avent 180мл. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Термосумка из неопрена Avent

    Питание в дорогу

    Термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, или 2 поильника, или 4 контейнера Philips Avent 180мл. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах

    Питание в дорогу

    Термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, или 2 поильника, или 4 контейнера Philips Avent 180мл. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Термосумка из неопрена Avent

    Питание в дорогу

    Термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, или 2 поильника, или 4 контейнера Philips Avent 180мл. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах

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      Питание в дорогу

      Вмещает бутылочки, контейнеры VIA и волшебные чашки

      • Красные
      Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

      Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

      Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.

      Компактный, стильный, универсальный дизайн

      Компактный, стильный, универсальный дизайн

      Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.

      Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

      Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

      Широкий наплечный ремень регулируемой длины

      Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Красные
        Этап
        • 6–12 месяцев
        • 0–6 месяцев
        Камбоджа
        Да

      • В комплект входят:

        Термосумка
        1  шт.

      • Комфорт

        Путешествуйте с удобством
        • Вмещает бутылочки Avent и VIA
        • Вмещает Волшебные чашки Avent
        • Сохраняет температуру содержимого 4 часа
        Удобство использования
        • Компактный
        • Облегченный

      • Материал

        Неопрен
        Да

      • Максимальный комфорт

        Плечевой ремень регулируемой длины
        Да

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