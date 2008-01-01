SCD150/50
Питание в дорогу
Термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, или 2 поильника, или 4 контейнера Philips Avent 180мл. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.
Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.
Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины
Удобство
Дизайн
Страна происхождения
Материал
Что входит в комплект поставки
Этапы взросления
Максимальный комфорт
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