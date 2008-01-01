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  • Питание в дорогу Питание в дорогу Питание в дорогу

    Philips Avent Термосумка из неопрена Avent

    SCD150/50

    Питание в дорогу

    Термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, или 2 поильника, или 4 контейнера Philips Avent 180мл. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная.

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    Philips Avent Термосумка из неопрена Avent

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    Питание в дорогу

    Вмещает бутылочки, контейнеры VIA и волшебные чашки

    • Красные
    Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

    Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

    Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.

    Компактный, стильный, универсальный дизайн

    Компактный, стильный, универсальный дизайн

    Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.

    Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

    Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

    Широкий наплечный ремень регулируемой длины

    Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины

    • Удобство

      Путешествуйте с удобством
      • Вмещает бутылочки Avent и VIA
      • Вмещает Волшебные чашки Avent
      • Сохраняет температуру содержимого 4 часа
      Удобство использования
      • Компактный
      • Облегченный

    • Дизайн

      Цвет
      Красные

    • Страна происхождения

      Камбоджа
      Да

    • Материал

      Неопрен
      Да

    • Что входит в комплект поставки

      Термосумка
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      • 6–12 месяцев
      • 0–6 месяцев

    • Максимальный комфорт

      Плечевой ремень регулируемой длины
      Да

    Badge-D2C

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