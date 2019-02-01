SCF043/27
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Соски серии Natural с широким основанием повторяют форму груди и способствуют естественному захвату. Гибкая и упругая соска растягивается и позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания.Узнать обо всех преимуществах
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Соска с широким основанием повторяет форму груди, способствуя естественному захвату. С соской Natural сосательные движения ребенка максимально приближены к натуральным.
Ультрамягкий материал соски обеспечивает естественное положение соски во рту малыша. Бархатистая поверхность и закругленная форма соски при тактильном контакте напоминает малышу грудь мамы.
Специально разработанные «лепестки» сохраняют форму соски и способствуют беспрерывному поступлению молока при кормлении малыша. Соска хорошо растягивается и позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, тем самым снижая риск появление колик и дискомфорта.
В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша. Соски серии Natural совместимы только с бутылочками Philips Avent серии Natural.
Материал
В комплект входят:
Функции
Этапы взросления
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