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  • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Philips Avent Соска Natural

    SCF046/27

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Соски серии Natural с широким основанием повторяют форму груди и способствуют естественному захвату. Гибкая и упругая соска растягивается и позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания.

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    Philips Avent Соска Natural

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    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Естественный захват соски

    • 2 шт.
    • Для густых жидкостей
    • 6 мес.+
    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Соска с широким основанием повторяет форму груди, способствуя естественному захвату. С соской Natural сосательные движения ребенка максимально приближены к натуральным.​

    Мягкий и гладкий силикон для меняющихся потребностей ребенка

    Мягкий и гладкий силикон для меняющихся потребностей ребенка

    Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.

    Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

    Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

    Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.

    Антиколиковый клапан для снижения дискомфорта

    Антиколиковый клапан для снижения дискомфорта

    Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, тем самым снижая риск появление колик и дискомфорта.

    Доступны соски с разной скоростью потока

    Доступны соски с разной скоростью потока

    В линейке Philips Avent Natural есть соски различной мягкости и скорости потока, которые подойдут для разных этапов развития вашего малыша. Соски серии Natural совместимы только с бутылочками Philips Avent серии Natural.

    • Материал

      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Мягкая соска для густых жидкостей
      2  шт.

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Да
      Захват соски
      • Естественный захват соски
      • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      Соска
      Уникальные лепестки для дополнительного комфорта, мягкая и гибкая соска

    • Этапы взросления

      Этап
      С 6 мес.

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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