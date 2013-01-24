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Philips Avent

Пустышка Mini

SCF151/02
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша
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    Philips Avent Пустышка Mini

    SCF151/02
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша

    Пустышка Philips Avent Mini успокаивает малышей в возрасте до 2 месяцев. Благодаря небольшому и легкому нагубнику она идеально подойдет для новорожденного и не будет мешать малышу. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Пустышка Mini

    Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша

    Пустышка Philips Avent Mini успокаивает малышей в возрасте до 2 месяцев. Благодаря небольшому и легкому нагубнику она идеально подойдет для новорожденного и не будет мешать малышу. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

    Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша

    Пустышка Philips Avent Mini успокаивает малышей в возрасте до 2 месяцев. Благодаря небольшому и легкому нагубнику она идеально подойдет для новорожденного и не будет мешать малышу. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Пустышка Mini

    Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша

    Пустышка Philips Avent Mini успокаивает малышей в возрасте до 2 месяцев. Благодаря небольшому и легкому нагубнику она идеально подойдет для новорожденного и не будет мешать малышу. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта. Узнать обо всех преимуществах

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      Небольшое и легкое изделие, удобное для малыша

      Отлично подходит для новорожденных

      • Подходит для новорожденных
      • 0—2 мес.
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Небольшое и легкое изделие для малышей

      Небольшое и легкое изделие для малышей

      Благодаря небольшому и легкому нагубнику пустышка Mini идеально подойдет для новорожденных в возрасте до 2 месяцев.

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

      Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

      Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

      Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

      Ручка для безопасности и удобства

      Ручка для безопасности и удобства

      Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!

      Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

      Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

      Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.

      Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

      Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

      Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Пустышка Mini
        2  шт.

      • Гигиеничность

        Можно стерилизовать
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Легко чистится
        Да

      • Безопасность

        Без бисфенола-А
        Да
        Кольцо-держатель для безопасности
        Да

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          • Производитель года — 2014
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
          • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
          • Онлайн-тестирование, проведенное в Великобритании в 2012 г. с участием 100 мам