Ознакомьтесь с советами, которые помогут отлучить ребенка от пустышки

На странице www.philips.com/sootherfree наш клинический психолог, специализирующийся на отношениях между родителями и ребенком, делится эффективными методами и полезными советами по отлучению от пустышки. Благодаря этим рекомендациям вы поможете малышу преодолеть переходный период.