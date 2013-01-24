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Philips Avent

Пустышка серии Classic

SCF196/18
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Ортодонтическая форма для максимального комфорта Ортодонтическая форма для максимального комфорта Ортодонтическая форма для максимального комфорта
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    Philips Avent Пустышка серии Classic

    SCF196/18
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Ортодонтическая форма для максимального комфорта

    Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Philips Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Доступны различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Пустышка серии Classic

    Ортодонтическая форма для максимального комфорта

    Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Philips Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Доступны различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

    Ортодонтическая форма для максимального комфорта

    Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Philips Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Доступны различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Пустышка серии Classic

    Ортодонтическая форма для максимального комфорта

    Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен младенца. Все пустышки Philips Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Доступны различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

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      Ортодонтическая форма для максимального комфорта

      Пустышка с ярким цветным дизайном

      • 0–6 мес.
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Предохранительное кольцо-держатель

      Предохранительное кольцо-держатель

      Позволяет с легкостью вынуть пустышку Philips Avent в любой момент

      Ортодонтическая симметричная мягкая соска

      Ортодонтическая симметричная мягкая соска

      Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.

      Удобные силиконовые соски

      Удобные силиконовые соски

      Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.

      Можно стерилизовать

      Можно стерилизовать

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да
        Этап
        0–6 месяцев
        Защелкивающийся защитный колпачок
        2  шт.

      • В комплект входят:

        Силиконовая соска
        2  шт.

      • Особенности

        Можно стерилизовать
        Да
        Без бисфенола-А
        Да
        Помогает успокоить малыша
        Да
        Защитный колпачок
        Да

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          • Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.