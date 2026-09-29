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    Philips Avent Hands-free Одинарный электрический молокоотсос

    SCF533/11

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    Освободите руки. Освободите время.

    Одинарный электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free создан для эффективного* и комфортного сцеживания. Он имитирует ритм питья младенца, обеспечивая мощное, бережное и легкое сцеживание молока.

    Philips Avent Hands-free Одинарный электрический молокоотсос

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    Освободите руки. Освободите время.

    Имитирует ритм питья младенца

    Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

    Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

    Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. До 85 движений в минуту — молокоотсос Philips Avent Hands-free вдвое быстрее, чем большинство других носимых молокоотсосов**.

    Тихий и мощный молокоотсос

    Тихий и мощный молокоотсос

    Мотор обеспечивает высокую мощность работы, как у профессиональных молокоотсосов, однако в более компактном и портативном устройстве. Благодаря аккумулятору беспроводной моторный блок обеспечит мощное и незаметное сцеживание где угодно.

    Силиконовая накладка для комфорта груди

    Силиконовая накладка для комфорта груди

    Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.

    Следите за потоком молока с прозрачной чашкой для сбора

    Следите за потоком молока с прозрачной чашкой для сбора

    Чаша для сбора с прозрачными стенками позволит следить за результатом сцеживания. Благодаря этому вы сможете отрегулировать положение прибора для оптимального сцеживания и отслеживать, сколько грудного молока уже собрано, — все ради того, чтобы вы были уверены в своих силах и результате.

    Свободно перемещайтесь благодаря легкой чаше для сбора

    Свободно перемещайтесь благодаря легкой чаше для сбора

    Наша пустая чаша для сбора весит чуть более 100 г, то есть втрое легче, чем полный комплект молокоотсоса. Она достаточно компактная и незаметная, поэтому ее можно разместить в бюстгальтере.

    Удобство ношения и свобода движений

    Удобство ношения и свобода движений

    Наш молокоотсос поставляется с шнуром в оплетке для переноски и карабином для крепления к одежде, что позволит носить его через плечо или крепить на пояс. Носите его, как удобно вам, и будьте уверены, что все под контролем. Используйте переходник для трубки и регулятор длины шнура, чтобы выбрать оптимальные длину и положение молокоотсоса.

    Персонализация сцеживания

    Персонализация сцеживания

    Обеспечьте наибольшую эффективность сцеживания с 8 режимами стимуляции потока молока и 16 режимами сцеживания. Можно регулировать прямо во время сеанса, а с функцией памяти прибор запомнит настройки, выбранные в последний раз, и применит их в начале следующего сеанса.

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

    Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

    Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

    Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.

    • Мощность

      Источник
      Rechargeable battery / USB-C (adapter not included)

    • Материал

      Чаша, передний колпачок, защита накладки на сосок
      Polypropylene
      Накладка на сосок, мембрана, клапан, вставка
      Liquid silicone
      Силиконовая трубка
      Silicone

    • В комплект входят:

      Кабель USB-C
      1 шт.
      Шнур для переноски
      1 pcs
      Блок электродвигателя с аккумулятором и съемной клипсой
      1 pcs
      Чаша для сбора (в сборе)
      1 pcs
      Силиконовые трубки
      1 pcs
      Защита накладки на сосок (от пыли)
      1 pcs
      Защитная накладка (21 мм, 24 мм)
      1 pcs each
      Схема с размерами сосков
      1 pcs
      Вставка (19 мм)
      1 pcs

    • Удобство использования

      Использование молокоотсоса
      Легко использовать, очищать и собирать

    • Функции

      Свобода движений
      Hands-free pumping
      Настройки персонализации
      • 16 suction levels in expression mode
      • 8 suction levels in stimulation mode
      Блок электродвигателя
      • Rechargeable battery / USB-C
      • Fully charging the battery takes up to 1.5 hours and lasts approx. 5 pumping sessions
      Характеристики накладки и вставки для сосков
      Several sizes available for the best fit

    Badge-D2C

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    • Эффективность зависит от технической производительности изделия.
    • *Справочное значение интенсивности сцеживания молокоотсоса.
    • **на основании нашего ассортимента защитных накладок и вставок.

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