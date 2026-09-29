SCF534/11
Освободите руки. Освободите время.
Двойной электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free создан для эффективного* и комфортного сцеживания. Он имитирует ритм питья младенца, обеспечивая мощное, бережное и легко сцеживание молока.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. До 85 движений в минуту — молокоотсос Philips Avent Hands-free вдвое быстрее, чем большинство других носимых молокоотсосов**.
Мотор обеспечивает высокую мощность работы, как у профессиональных молокоотсосов, однако в более компактном и портативном устройстве. Благодаря аккумулятору беспроводной моторный блок обеспечит мощное и незаметное сцеживание где угодно.
Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.
Чаши для сбора с прозрачными стенками позволят следить за результатом сцеживания. Благодаря этому вы сможете отрегулировать положение прибора для оптимального сцеживания и отслеживать, сколько грудного молока уже собрано, — все ради того, чтобы вы были уверены в своих силах и результате.
Наша чаша для сбора весит чуть более 100 г, она в три раза легче, чем полный комплект молокоотсоса. Чаши достаточно компактные и незаметные, поэтому их можно разместить в бюстгальтере.
Наш молокоотсос поставляется с шнуром в оплетке для переноски и карабином для крепления к одежде, что позволит носить его через плечо или крепить на пояс. Носите его, как удобно вам, и будьте уверены, что все под контролем. Используйте переходник для трубки и регулятор длины шнура, чтобы выбрать оптимальные длину и положение молокоотсоса.
Обеспечьте наибольшую эффективность сцеживания с 8 режимами стимуляции потока молока и 16 режимами сцеживания. Можно регулировать прямо во время сеанса, а с функцией памяти прибор запомнит настройки, выбранные в последний раз, и применит их в начале следующего сеанса.
Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.
Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.
Мощность
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Функции
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