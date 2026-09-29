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    Philips Avent Hands-free Двойной электрический молокоотсос

    SCF534/11

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    Освободите руки. Освободите время.

    Двойной электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free создан для эффективного* и комфортного сцеживания. Он имитирует ритм питья младенца, обеспечивая мощное, бережное и легко сцеживание молока.

    Philips Avent Hands-free Двойной электрический молокоотсос

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    Освободите руки. Освободите время.

    Имитирует ритм питья младенца

    Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

    Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

    Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. До 85 движений в минуту — молокоотсос Philips Avent Hands-free вдвое быстрее, чем большинство других носимых молокоотсосов**.

    Тихий и мощный молокоотсос

    Тихий и мощный молокоотсос

    Мотор обеспечивает высокую мощность работы, как у профессиональных молокоотсосов, однако в более компактном и портативном устройстве. Благодаря аккумулятору беспроводной моторный блок обеспечит мощное и незаметное сцеживание где угодно.

    Силиконовые накладки для комфорта груди

    Силиконовые накладки для комфорта груди

    Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.

    Следите за потоком молока с прозрачными чашами для сбора

    Следите за потоком молока с прозрачными чашами для сбора

    Чаши для сбора с прозрачными стенками позволят следить за результатом сцеживания. Благодаря этому вы сможете отрегулировать положение прибора для оптимального сцеживания и отслеживать, сколько грудного молока уже собрано, — все ради того, чтобы вы были уверены в своих силах и результате.

    Свободно перемещайтесь благодаря легким чашам для сбора

    Свободно перемещайтесь благодаря легким чашам для сбора

    Наша чаша для сбора весит чуть более 100 г, она в три раза легче, чем полный комплект молокоотсоса. Чаши достаточно компактные и незаметные, поэтому их можно разместить в бюстгальтере.

    Удобство ношения и свобода движений

    Удобство ношения и свобода движений

    Наш молокоотсос поставляется с шнуром в оплетке для переноски и карабином для крепления к одежде, что позволит носить его через плечо или крепить на пояс. Носите его, как удобно вам, и будьте уверены, что все под контролем. Используйте переходник для трубки и регулятор длины шнура, чтобы выбрать оптимальные длину и положение молокоотсоса.

    24 режима для персональной настройки

    24 режима для персональной настройки

    Обеспечьте наибольшую эффективность сцеживания с 8 режимами стимуляции потока молока и 16 режимами сцеживания. Можно регулировать прямо во время сеанса, а с функцией памяти прибор запомнит настройки, выбранные в последний раз, и применит их в начале следующего сеанса.

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

    Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

    Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

    Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

    Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.

    • Мощность

      Источник
      Rechargeable battery / USB-C (adapter not included)

    • Материал

      Чаша, передний колпачок, защита накладки на сосок
      Polypropylene
      Накладка на сосок, мембрана, клапан, вставка
      Liquid silicone
      Силиконовая трубка
      Silicone

    • В комплект входят:

      Кабель USB-C
      1 шт.
      Шнур для переноски
      1 pcs
      Переходник для трубки
      1 pcs
      Блок электродвигателя с аккумулятором и съемной клипсой
      1 pcs
      Чаша для сбора (в сборе)
      2 pcs
      Силиконовые трубки
      2 pcs
      Защита накладки на сосок (от пыли)
      2 pcs
      Защитная накладка (21 мм, 24 мм)
      2 pcs each
      Схема с размерами сосков
      1 pcs
      Вставка (19 мм)
      2 pcs

    • Удобство использования

      Использование молокоотсоса
      Легко использовать, очищать и собирать

    • Функции

      Свобода движений
      Hands-free pumping
      Настройки персонализации
      • 16 suction levels in expression mode
      • 8 suction levels in stimulation mode
      Блок электродвигателя
      • Rechargeable battery / USB-C
      • Fully charging the battery takes up to 1.5 hours and lasts approx. 5 pumping sessions
      Характеристики накладки и вставки для сосков
      Several sizes available for the best fit

    Badge-D2C

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    • Эффективность зависит от технической производительности изделия.
    • *Справочное значение интенсивности сцеживания молокоотсоса.
    • **на основании нашего ассортимента защитных накладок и вставок.

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