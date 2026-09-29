Удобство ношения и свобода движений

Наш молокоотсос поставляется с шнуром в оплетке для переноски и карабином для крепления к одежде, что позволит носить его через плечо или крепить на пояс. Носите его, как удобно вам, и будьте уверены, что все под контролем. Используйте переходник для трубки и регулятор длины шнура, чтобы выбрать оптимальные длину и положение молокоотсоса.