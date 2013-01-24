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Philips Avent

Пакеты для хранения грудного молока

SCF603/25
Avent
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1 награда
Avent
  • Надежное решение для хранения грудного молока Надежное решение для хранения грудного молока Надежное решение для хранения грудного молока
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    Philips Avent Пакеты для хранения грудного молока

    SCF603/25
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Надежное решение для хранения грудного молока

    Пакеты Philips AVENT — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Пакеты для хранения грудного молока

    Надежное решение для хранения грудного молока

    Пакеты Philips AVENT — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере. Узнать обо всех преимуществах

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      Надежное решение для хранения грудного молока

      Пакеты для хранения грудного молока 180 мл

      • Хранение
      • Стерильный
      • 25 пакетов
      Надежная герметичная двойная застежка-молния

      Надежная герметичная двойная застежка-молния

      Надежная герметичная двойная застежка-молния для безопасного хранения грудного молока

      Стерильный пакет с защитой от вскрытия

      Стерильный пакет с защитой от вскрытия

      Гарантийная пломба свидетельствует о стерильности пакета перед первым использованием и обеспечивает абсолютную гигиеничность

      Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере

      Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере

      Усиленные боковые швы и двухслойный материал обеспечивают дополнительную надежность хранения ценного грудного молока в морозильной камере или холодильнике

      Широкое отверстие для удобного наполнения и выливания

      Широкое отверстие для удобного наполнения и выливания

      Надежное широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и выливание грудного молока

      Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание

      Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание

      Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание, а широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и переливание грудного молока

      Можно сложить для удобства хранения

      Можно сложить для удобства хранения в холодильнике или морозильной камере

      Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А

      Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Пакет
        25  шт.

      • Емкость

        Пакет
        180 мл

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да
        ПЭТФ/ПЭ
        Да

      • Дизайн

        Простое использование
        Широкое прочное отверстие
        Надежный
        Гарантийная пломба
        Надежность
        Устойчивый пакет
        Надежная защита
        Усиленные швы

      • Особенности

        Герметичны
        Надежная двойная застежка-молния
        Материал
        Прочный двухслойный пакет
        Стерильный
        Да

      • Размеры

        высота
        25,6  см
        ширина
        9,9  см

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