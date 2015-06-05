SCF620/17
Легкое совмещение с грудным вскармливанием
Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью.Узнать обо всех преимуществах
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Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
Новая бутылочка Philips Avent Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Anti-Colic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.
Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.
Дизайн
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Бутылочка
Функции
Этапы взросления
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