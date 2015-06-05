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  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    SCF621/17

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью.

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    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

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    Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    Соска Avent с уникальными лепестками в основании

    • 1 бутылочка
    • 260 мл
    • Соска с медленным потоком
    • 1 мес.+
    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

    Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

    Новая бутылочка Philips Avent Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Anti-Colic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

    Эргономичная форма для максимального комфорта

    Эргономичная форма для максимального комфорта

    Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Не содержит бисфенола-А*​

    Не содержит бисфенола-А*​

    Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    Доступно несколько размеров

    Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко
      • Оформление

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • Материал

      Бутылочка
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • силикон

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      1  шт.

    • Удобство использования

      Использование бутылочки
      • Легко держать
      • Легко собирать
      • Легко чистится

    • Бутылочка

      Материал
      Не содержит бисфенол-А*
      Емкость
      9  унция

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Новая система против колик
      Захват соски
      • Естественный захват соски
      • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      Соска
      • Уникальные "лепестки"
      • Ультрамягкая и гибкая соска

    • Этапы взросления

      Этап
      0–12 месяцев

    Badge-D2C

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    • Соответствует Директиве Евросоюза (2011/8/EU)

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