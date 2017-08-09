SCF627/25
Самый естественный способ кормления из бутылочки
С нашей новой бутылочкой совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки намного проще. Благодаря инновационному дизайну малышу легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Благодаря продуманной форме изделие удобно держать в любом положении даже малышу.
Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.
Дизайн
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Бутылочка
Функции
Этапы взросления
Варианты внешнего вида бутылочки
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