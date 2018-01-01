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    Philips Avent Соска Anti-colic

    SCF631/27

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Соска Anti-colic разработана для беспрерывного кормления. Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и сокращают паузы и дискомфорт при кормлении.

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    Philips Avent Соска Anti-colic

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    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    • 2 шт.
    • Соска для новорожденных
    • 0 мес.+
    Эффективность антиколикового клапана доказана*

    Эффективность антиколикового клапана доказана*

    Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

    На 60% меньше беспокойства ночью*

    На 60% меньше беспокойства ночью*

    Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

    Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

    Совместимы с бутылочками Anti-colic

    Совместимы с бутылочками Anti-colic

    Cоски Anti-Colic совместыми только с бутылочками той же серии. Полная совместимость с клапаном AirFree. Бутылочку и соску можно использовать с клапаном и без него, в зависимости от ваших потребностей. ​Соски не совместимы с серией Natural и Natural Response.

    В продаже имеются соски с различной скоростью потока

    В продаже имеются соски с различной скоростью потока

    Линейка бутылочек Philips Avent Anti-colic включает в себя соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются в упаковках по две штуки. Используйте бутылочки серии Anti-Colic только с сосками серии Anti-Colic.

    Соска не содержит бисфенол-А

    Соска не содержит бисфенол-А

    Соска Philips Avent Anti-colic изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.

    Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

    Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

    Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

    • Соска

      Скорость потока
      Для новорожденных

    • Материал

      Соска
      • Silicone
      • BPA free

    • В комплект входят:

      Соска
      2 pcs

    • Функции

      Удобство использования
      • easy to clean and assemble
      • leak-free design
      Соска
      Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
      Антиколиковый клапан
      уменьшает заглатывание воздуха

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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    • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
    • Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
    • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.
    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
    • Можно совмещать с клапаном AirFree™.

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