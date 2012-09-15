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  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    Philips Avent Соска серии Natural

    SCF651/27

    Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    Новая форма соски обеспечивает более естественное кормление из бутылочки для малыша и для вас. Соска с инновационной лепестковой конструкцией, повторяющей форму груди, позволяет легко комбинировать кормление грудью и кормление из бутылочки.

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    Philips Avent Соска серии Natural

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    Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    Соска Avent с уникальными лепестками в основании

    • 2 шт.
    • Для новорожденных
    • 0 мес.+
    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Соска не содержит бисфенол-А

    Соска не содержит бисфенол-А

    Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)

    Различная скорость потока для максимально комфортного кормления

    Philips Avent предлагает четыре соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети имеют различные темпы развития. Philips Avent предлагает соску для новорожденных с 1 отверстием (0 мес.+), соску с медленным потоком с 2 отверстиями (1 мес.+), соску со средним потоком с 3 отверстиями (3 мес.+) и соску с быстрым потоком с 4 отверстиями (6 мес.+). Все соски поставляются в двойных упаковках.

    Совместимость с бутылочкой для кормления Philips Avent серии Natural

    Рекомендуется использовать соски серии Natural только с бутылочками для кормления Natural.

    • Дизайн

      Дизайн соски
      • Повторяет форму груди
      • Уникальные "лепестки"
      • Сверхширокая

    • Материал

      Соска
      • силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • Что входит в комплект поставки

      Мягкая соска для новорожденных
      2  шт.

    • Соска

      Скорость потока
      Для новорожденных
      Месяцы
      0 мес.+
      Отверстия
      1 отверстие

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Новая система против колик
      Захват соски
      • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      • Естественный захват соски
      Соска
      • Уникальные "лепестки"
      • Ультрамягкая и гибкая соска

    • Этапы взросления

      Этап
      0—6 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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