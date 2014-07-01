Различная скорость потока для максимально комфортного кормления

Philips Avent предлагает четыре соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети имеют различные темпы развития. Philips Avent предлагает соску для новорожденных с 1 отверстием (0 мес.+), соску с медленным потоком с 2 отверстиями (1 мес.+), соску со средним потоком с 3 отверстиями (3 мес.+) и соску с быстрым потоком с 4 отверстиями (6 мес.+). Все соски поставляются в двойных упаковках.