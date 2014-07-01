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  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием
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    Philips Avent Соска серии Natural

    SCF656/27

    Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    Соска для густых жидкостей Philips Avent отлично походит для жидкостей густой консистенции, например каш и супов. Соска, повторяющая форму груди и оснащенная уникальными лепестками для естественного захвата, позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки.

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    Philips Avent Соска серии Natural

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    Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    • 2 шт.
    • Для густых напитков
    • 6 мес.+
    Соска не содержит бисфенол-А

    Соска не содержит бисфенол-А

    Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    Совместимость с бутылочкой для кормления Philips Avent серии Natural

    Рекомендуется использовать соски серии Natural только с бутылочками для кормления Natural.

    Различная скорость потока для максимально комфортного кормления

    Philips Avent предлагает четыре соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети имеют различные темпы развития. Philips Avent предлагает соску для новорожденных с 1 отверстием (0 мес.+), соску с медленным потоком с 2 отверстиями (1 мес.+), соску со средним потоком с 3 отверстиями (3 мес.+) и соску с быстрым потоком с 4 отверстиями (6 мес.+). Все соски поставляются в двойных упаковках.

    Соска для густых жидкостей, серия Natural

    Соска для густых жидкостей позволяет по мере роста кормить малыша более густыми смесями. Соску рекомендуется использовать для густых жидкостей, например молочных смесей, злаково-молочных смесей, пюре, супов и т. п.

    • Дизайн

      Дизайн соски
      • Повторяет форму груди
      • Уникальные "лепестки"
      • Сверхширокая

    • Материал

      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • силикон

    • В комплект входят:

      Мягкая соска с переменным потоком
      2  шт.
      Мягкая соска для густых жидкостей
      2  шт.

    • Соска

      Скорость потока
      Быстрый поток
      Месяцы
      6 мес.+
      Отверстия
      Прорезь

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Новая система против колик
      Захват соски
      • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      • Естественный захват соски
      Соска
      • Ультрамягкая и гибкая соска
      • Уникальные "лепестки"

    • Этапы взросления

      Этап
      6–12 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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