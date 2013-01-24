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Легкое совмещение с грудным вскармливанием
Соска для густых жидкостей Philips Avent отлично походит для жидкостей густой консистенции, например каш и супов. Соска, повторяющая форму груди и оснащенная уникальными лепестками для естественного захвата, позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкое совмещение с грудным вскармливанием
Соска для густых жидкостей Philips Avent отлично походит для жидкостей густой консистенции, например каш и супов. Соска, повторяющая форму груди и оснащенная уникальными лепестками для естественного захвата, позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Легкое совмещение с грудным вскармливанием
Соска для густых жидкостей Philips Avent отлично походит для жидкостей густой консистенции, например каш и супов. Соска, повторяющая форму груди и оснащенная уникальными лепестками для естественного захвата, позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкое совмещение с грудным вскармливанием
Соска для густых жидкостей Philips Avent отлично походит для жидкостей густой консистенции, например каш и супов. Соска, повторяющая форму груди и оснащенная уникальными лепестками для естественного захвата, позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Рекомендуется использовать соски серии Natural только с бутылочками для кормления Natural.
Philips Avent предлагает четыре соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети имеют различные темпы развития. Philips Avent предлагает соску для новорожденных с 1 отверстием (0 мес.+), соску с медленным потоком с 2 отверстиями (1 мес.+), соску со средним потоком с 3 отверстиями (3 мес.+) и соску с быстрым потоком с 4 отверстиями (6 мес.+). Все соски поставляются в двойных упаковках.
Соска для густых жидкостей позволяет по мере роста кормить малыша более густыми смесями. Соску рекомендуется использовать для густых жидкостей, например молочных смесей, злаково-молочных смесей, пюре, супов и т. п.
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Соска
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