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    Philips Avent Соска серии Natural

    SCF657/27

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Идеально для новорожденных

    Соска Philips Avent серии Natural с очень медленным потоком имеет уменьшенное отверстие, что помогает лучше контролировать скорость потока. Благодаря мягкой текстуре соски ощущения при кормлении максимально напоминают грудное вскармливание.

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    Philips Avent Соска серии Natural

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    Идеально для новорожденных

    Более мягкая соска с очень медленным потоком

    • 2 шт.
    • Очень медленный поток
    • 0 мес.
    Соска не содержит бисфенол-А

    Соска не содержит бисфенол-А

    Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Соска с очень медленным потоком

    Соска с очень медленным потоком

    Уменьшенный размер отверстия помогает лучше контролировать скорость потока во время кормления. Соска серии Natural с очень медленным потоком идеально подходит для малышей, которые еще только учатся пить из бутылочки.

    Мягкая текстурированная соска

    Мягкая текстурированная соска

    Ощущения как при грудном вскармливании благодаря мягкой текстурированной соске.

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    • Дизайн

      Дизайн соски
      • Повторяет форму груди
      • Уникальные "лепестки"
      • Сверхширокая

    • Материал

      Соска
      • силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • Соска

      Отверстия
      1 отверстие

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Новая система против колик
      Захват соски
      • Естественный захват соски
      • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      Соска
      • Уникальные "лепестки"
      • Ультрамягкая и гибкая соска

    • Этапы взросления

      Этап
      от 0 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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