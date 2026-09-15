SCF657/27
Идеально для новорожденных
Соска Philips Avent серии Natural с очень медленным потоком имеет уменьшенное отверстие, что помогает лучше контролировать скорость потока. Благодаря мягкой текстуре соски ощущения при кормлении максимально напоминают грудное вскармливание.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Уменьшенный размер отверстия помогает лучше контролировать скорость потока во время кормления. Соска серии Natural с очень медленным потоком идеально подходит для малышей, которые еще только учатся пить из бутылочки.
Ощущения как при грудном вскармливании благодаря мягкой текстурированной соске.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Дизайн
Материал
Соска
Функции
Этапы взросления
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