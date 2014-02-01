SCF671/17
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Стеклянная бутылочка серии Natural поможет сделать процесс кормления более естественным для малыша и для Вас. Соска с уникальными лепестками повторяет форму груди и позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки.Узнать обо всех преимуществах
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Стеклянная бутылочка серии Natural выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А* (стекло, полипропилен и силикон).
Боросиликатное стекло высшего качества гарантирует высочайшее качество и максимальную безопасность использования.
Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.
Дизайн
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Бутылочка
Функции
Этапы взросления
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