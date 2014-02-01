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    Philips Avent Стеклянная детская бутылочка серии Natural

    SCF673/17

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Стеклянная бутылочка серии Natural поможет сделать процесс кормления более естественным для малыша и для Вас. Соска с уникальными лепестками повторяет форму груди и позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки.

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    Philips Avent Стеклянная детская бутылочка серии Natural

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    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Естественный захват соски

    • 1 бутылочка
    • 240 мл
    • Соска с медленным потоком
    • 1 мес.+
    Термостойкость

    Термостойкость

    Стеклянная бутылочка серии Natural выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Бутылочка не содержит бисфенола-А*

    Бутылочка не содержит бисфенола-А*

    Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А* (стекло, полипропилен и силикон).

    Стекло фармацевтической категории

    Боросиликатное стекло высшего качества гарантирует высочайшее качество и максимальную безопасность использования.

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • Стекло
      Соска
      • силикон
      • Не содержит бисфенол-А*
      Не содержит бисфенол-А*
      Бутылочка — боросиликатное стекло класса 1; соска — силикон; фиксирующее кольцо — полипропилен

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      1  шт.

    • Удобство использования

      Удобство использования
      • Легко собирать
      • Легко чистится
      • Легко держать
      • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

    • Бутылочка

      Материал
      Не содержит бисфенол-А*
      Емкость
      240 мл

    • Функции

      Захват соски
      Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      Соска
      • Уникальные "лепестки"
      • Новая система против колик
      • Ультрамягкая и гибкая соска
      • Естественный захват соски

    • Этапы взросления

      Этап
      0–12 месяцев

    • Размеры и масса

      Размеры
      Высота: 8,7 см; диаметр: 6,6 см
      Вес
      1 бутылочка: 14,67 г

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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