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Philips Avent

Стеклянная детская бутылочка серии Natural

SCF673/17
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием Легко сочетать с грудным вскармливанием
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    Philips Avent Стеклянная детская бутылочка серии Natural

    SCF673/17
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Стеклянная бутылочка серии Natural поможет сделать процесс кормления более естественным для малыша и для Вас. Соска с уникальными лепестками повторяет форму груди и позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Стеклянная детская бутылочка серии Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Стеклянная бутылочка серии Natural поможет сделать процесс кормления более естественным для малыша и для Вас. Соска с уникальными лепестками повторяет форму груди и позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Стеклянная бутылочка серии Natural поможет сделать процесс кормления более естественным для малыша и для Вас. Соска с уникальными лепестками повторяет форму груди и позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Стеклянная детская бутылочка серии Natural

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Стеклянная бутылочка серии Natural поможет сделать процесс кормления более естественным для малыша и для Вас. Соска с уникальными лепестками повторяет форму груди и позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко сочетать с грудным вскармливанием

      Естественный захват соски

      • 1 бутылочка
      • 240 мл
      • Соска с медленным потоком
      • 1 мес.+
      Термостойкость

      Термостойкость

      Стеклянная бутылочка серии Natural выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка не содержит бисфенола-А*

      Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А* (стекло, полипропилен и силикон).

      Стекло фармацевтической категории

      Боросиликатное стекло высшего качества гарантирует высочайшее качество и максимальную безопасность использования.

      Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

      Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

      Технические характеристики

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • Стекло
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*
        Не содержит бисфенол-А*
        Бутылочка — боросиликатное стекло класса 1; соска — силикон; фиксирующее кольцо — полипропилен

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка
        1  шт.

      • Бутылочка

        Материал
        Не содержит бисфенол-А*
        Емкость
        240 мл

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Удобство использования
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

      • Этапы взросления

        Этап
        0–12 месяцев

      • Функции

        Захват соски
        Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
        Соска
        • Уникальные "лепестки"
        • Новая система против колик
        • Ультрамягкая и гибкая соска
        • Естественный захват соски

      • Размеры и вес

        Размеры
        Высота: 8,7 см; диаметр: 6,6 см
        Вес
        1 бутылочка: 14,67 г

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011