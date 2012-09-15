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    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

    SCF690/27

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью.

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    Philips Avent Детская бутылочка серии Natural

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    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    Естественный захват соски

    • 2 бутылочки
    • 125 мл
    • Соска для кормления новорожденных
    • 0 мес.+
    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Эргономичная форма для максимального комфорта

    Эргономичная форма для максимального комфорта

    Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Бутылочка не содержит бисфенола-А*

    Бутылочка не содержит бисфенола-А*

    Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

    Мамы доверяют нам с 1984 года

    Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

    Доступно несколько размеров

    Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Материал

      Бутылочка
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      • силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      2  шт.

    • Удобство использования

      Удобство использования
      • Легко собирать
      • Легко чистится
      • Легко держать
      • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

    • Бутылочка

      Емкость
      125 мл
      Материал
      Не содержит бисфенол-А*

    • Функции

      Захват соски
      Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      Соска
      • Уникальные "лепестки"
      • Новая система против колик
      • Ультрамягкая и гибкая соска
      • Естественный захват соски

    • Этапы взросления

      Этап
      0–12 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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