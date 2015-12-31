SCF699/17
Идеально для новорожденных
Бутылочка серии Natural объемом 60 мл обеспечивает оптимальное количество пищи для новорожденных. Соска с очень медленным потоком помогает лучше контролировать скорость кормления. Благодаря мягкой текстурированной широкой соске ощущения при кормлении максимально напоминают грудное вскармливание.Узнать обо всех преимуществах
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Уменьшенный размер отверстия помогает лучше контролировать скорость потока во время кормления. Соска серии Natural с очень медленным потоком идеально подходит для малышей, которые еще только учатся пить из бутылочки.
Малый объем бутылочки обеспечивает оптимальное количество пищи для малыша
Ощущения как при грудном вскармливании благодаря мягкой текстурированной соске.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.
Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.
Дизайн
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Бутылочка
Функции
Этапы взросления
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