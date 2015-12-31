Ключевые слова для поиска

  • Идеально для новорожденных Идеально для новорожденных Идеально для новорожденных
  • Play Pause

    Philips Avent Детская бутылочка

    SCF699/17

    Идеально для новорожденных

    Бутылочка серии Natural объемом 60 мл обеспечивает оптимальное количество пищи для новорожденных. Соска с очень медленным потоком помогает лучше контролировать скорость кормления. Благодаря мягкой текстурированной широкой соске ощущения при кормлении максимально напоминают грудное вскармливание.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Детская бутылочка

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Идеально для новорожденных

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    • 1 бутылочка серии Natural
    • 60 мл
    • Соска с очень медленным потоком
    • Естественная форма соски
    Соска с очень медленным потоком

    Соска с очень медленным потоком

    Уменьшенный размер отверстия помогает лучше контролировать скорость потока во время кормления. Соска серии Natural с очень медленным потоком идеально подходит для малышей, которые еще только учатся пить из бутылочки.

    Маленькая бутылочка 60 мл специально для кормления новорожденных

    Маленькая бутылочка 60 мл специально для кормления новорожденных

    Малый объем бутылочки обеспечивает оптимальное количество пищи для малыша

    Мягкая текстурированная соска

    Мягкая текстурированная соска

    Ощущения как при грудном вскармливании благодаря мягкой текстурированной соске.

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Бутылочка не содержит бисфенола-А*

    Бутылочка не содержит бисфенола-А*

    Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    Доступно несколько размеров

    Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Материал

      Не содержит бисфенол-А*
      Да
      Бутылочка
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • силикон

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      1  шт.

    • Удобство использования

      Удобство использования
      • Легко собирать
      • Легко чистится
      • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

    • Бутылочка

      Емкость
      60 мл
      Материал
      Не содержит бисфенол-А*

    • Функции

      Захват соски
      Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      Соска
      • Уникальные "лепестки"
      • Новая система против колик
      • Ультрамягкая и гибкая соска
      • Естественный захват соски

    • Этапы взросления

      Этап
      0—6 месяцев

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.