SCY670/00
Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
Комфортное и спокойное кормление. Соска Natural Response поможет малышу пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Клапан AirFree предназначен для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания.Узнать обо всех преимуществах
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Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малыша и комфортного кормления малыша
Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно**
Клапан AirFree обеспечивает дополнительную защиту от проблем с кормлением, предотвращая попадание воздуха в животик малыша при кормлении в вертикальном положении.
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона. Обратите внимание, что соски Natural Response совместмы только с бутылочками серии Natural Response и Natural.
Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку, а клапан AirFree состоит из одной детали.
Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***
Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.
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