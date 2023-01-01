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  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами

    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка с клапаном AirFree

    SCY670/00

    Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами

    Комфортное и спокойное кормление. Соска Natural Response поможет малышу пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Клапан AirFree предназначен для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания.

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    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка с клапаном AirFree

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    Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами

    Соска, которая повторяет особенности груди*

    • 1 бутылочка
    • 125 мл
    • Соска с медленным потоком
    • 0 мес.
    Естественный захват – как при кормлении грудью​

    Естественный захват – как при кормлении грудью​

    Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малыша и комфортного кормления малыша​

    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно**

    Предназначено для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания

    Предназначено для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания

    Клапан AirFree обеспечивает дополнительную защиту от проблем с кормлением, предотвращая попадание воздуха в животик малыша при кормлении в вертикальном положении.

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона. Обратите внимание, что соски Natural Response совместмы только с бутылочками серии Natural Response и Natural.

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока​

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока​

    Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку, а клапан AirFree состоит из одной детали.

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***​

    Если малыш не взял бутылочку с первого раза – это нормально​

    Если малыш не взял бутылочку с первого раза – это нормально​

    Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.​

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка 125 мл
      1  шт.
      Соска с медленным потоком
      1 шт.
    Badge-D2C

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    Отзывы

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    • Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью.

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